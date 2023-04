Kurz nicht aufgepasst – und schon sind 3.000 Euro weg. Diesen Horror musste eine Nutzerin auf eBay Kleinanzeigen erleben. Die Frau aus Oldenburg ist Opfer einer miesen Masche geworden, vor der Verbraucherschützer jetzt warnen. Wer sich schützen möchte, darf einen Fehler nicht begehen.

ebay Kleinanzeigen Facts

Aus eBay Kleinanzeigen wird einfach Kleinanzeigen. Mehr als einen Namenswechsel soll es nicht geben, versichern die neuen Besitzer der Verkaufsplattform. Dabei bestünde durchaus Bedarf zu handeln. Denn die „Sicher-bezahlen“-Funktion wird von Gaunern für eine Betrugsmasche verwendet.

Betrüger nutzen „Sicher bezahlen“-Funktion auf eBay Kleinanzeigen

Am eigenen Leib musste das eine Frau aus Oldenburg erfahren. Krankheitsbedingt verkaufte sie auf eBay Kleinanzeigen zwei Tickets fürs Skispringen. Eine Interessentin meldete sich und schlug vor, den Bezahlvorgang über die „Sicher bezahlen“-Funktion abzuwickeln.

Die Verkäuferin stimmte zu und erhielt eine SMS, wonach die Artikel bezahlt seien und sie die Zahlung auf einer Seite bestätigen müsse. Der Link in der SMS führte sie zu einer vermeintlichen Seite von eBay Kleinanzeigen, wo sie ihre Kreditkarteninformationen eingeben sollte – und hier schnappte die Falle zu. Die Seite gehörte nämlich nicht eBay Kleinanzeigen, sondern den Betrügern.

Mit den dort eingegebenen Daten wurde eine Zahlung von rund 3.000 Euro ausgelöst. Als die Frau den Schwindel bemerkte, war es aber schon zu spät. Die Bank verweigerte eine Rückzahlung, das Geld war weg (Quelle: Verbraucherzentrale Niedersachsen).

So spart ihr Geld im Alltag:

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst Abonniere uns

auf YouTube

Keine Links in SMS oder E-Mails anklicken

Wer sich vor solchen Betrugsmaschen schützen möchte, sollte niemals auf Links in E-Mails oder SMS klicken und die eigenen Daten preisgeben. Die „Sicher bezahlen“-Option funktioniert ausschließlich über die Nachrichtenfunktion auf eBay Kleinanzeigen selbst. Das Verkaufsportal versendet keine SMS oder E-Mails und verlangt dort nach Eingabe von persönlichen Daten.

„Verkäuferinnen und Verkäufer sollten immer selbst die Zahlungsart bestimmen“, rät Verbraucherschützerin Ann-Katrin Fornika. So könne man sich in Ruhe mit dem korrekten Ablauf auseinandersetzen. Im Idealfall werde der Verkaufsgegenstand zudem abgeholt und in Bar bezahlt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.