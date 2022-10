Sony bringt das ehemals exklusive PlayStation-Spiel Spider-Man: Miles Morales auch auf den PC. Interessenten können sich das Spider-Man-Game ab sofort im Vorverkauf bei Steam oder Epic Games sichern, um ein paar frühe Spielinhalte freizuschalten.

Spider-Man: Miles Morales auf dem PC

Bislang war Spider-Man: Miles Morales noch ein Exklusiv-Titel für die PlayStation und gehörte bei der PS5 zu den Launch-Games. Das wird sich aber im November ändern, denn der Nachfolger des bereits für PCs erhältlichen Spider-Man landet auch bei Windows.

Obwohl das Spiel weniger umfangreich ist und nur etwa die Hälfte der Spieldauer des Vorgängers bietet, fallen sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store 49,99 Euro an. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, richtig geht es dann ab dem 18. November 2022 los.

Wer sich bis zur Veröffentlichung für das Spiel entscheidet, erhält laut Steam die Möglichkeit, frühe Spielinhalte freizuschalten. Dazu gehören unter anderem ein Paket, das aus zwei Anzügen besteht und ein Vorabzugang zum Schwerkraftquelle-Gerät. Zudem gibt es als Bonus noch drei Fertigkeitspunkte (Quelle: Steam).

Sony hat anscheinend mehr Freude an PC-Portierungen gefunden. So manches vermeintliche Exklusiv-Spiel für die PlayStation hat es im Laufe der Zeit auf PCs geschafft. Anders als früher ist auch die Zeitspanne geschrumpft. Waren es bei God of War noch fast vier und bei Horizon Zero Dawn drei Jahre, erscheint Spider-Man: Miles Morales schon zwei Jahre nach der PlayStation-Veröffentlichung. Bis zum Jahr 2025 möchte Sony die Hälfte aller Games der Sony-Studios auch auf PCs und mobil auf den Markt bringen.

Spider-Man auf dem PC: Das sind die Anforderungen

Minimal benötigt Spider-Man: Miles Morales eine Nvidia GTX 950 oder AMD Radeon RX 470, auch 8 GB Arbeitsspeicher und 75 GB verfügbarer Speicherplatz werden genannt. Empfohlen werden hingegen eine Nvidia GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB) neben 16 GB Arbeitsspeicher.