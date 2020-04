Minecraft Dungeons: Release wegen Corona verschoben

Aufgrund der derzeitigen Pandemie kommt es weltweit zu Verzögerungen. Das trifft auch die Gaming-Branche, was dazu führt, dass der eine oder andere Release-Termin verschoben werden muss. Basierend auf der derzeitigen Situation hat Mojang nun bekannt gegeben, wann Minecraft Dungeons voraussichtlich erscheint.

Minecraft Dungeons ist ein isometrischer Dungeon-Crawler, der auf das berühmte Crafting und Bauen von Minecraft verzichtet und stattdessen durch zufällig generierte Dungeons voller Monster, Fallen, Rätsel und Weiterem für Spaß sorgen möchte. Ursprünglich plante Mojang, das Spiel im April zu veröffentlichen, diesen Termin kann das Unternehmen allerdings nicht mehr einhalten.

Auch die Mitarbeiter von Mojang müssen derzeit von zu Hause aus arbeiten, was die Arbeit am Spiel natürlich erschwert. Mitte März 2020 hofften die Mitarbeiter noch, sie könnten den gewünschten April-Termin möglich machen:

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



