Minecraft: Schüler organisieren eigene Abschlussfeier im Spiel

Das COVID-19 sorgt derzeit weltweit für Ausnahmezustände und Ausfälle, teilweise wurde strenge Quarantäne verhängt. Deshalb bleiben derzeit auch zahlreiche Events auf der Strecke – so zum Beispiel die Abschlussfeier einer Grundschulklasse in Japan. Da kommt den Schülern eine Idee.

Auch in Japan waren und sind die Schulen geschlossen, um eine Verbreitung des Virus‘ zu verlangsamen und bestenfalls zu vermeiden. Aufgrund dessen fallen einige Events und Veranstaltungen ins Wasser. Hart trifft es da auch Schüler, die deshalb auf ihre Abschlussfeiern verzichten müssen.

Japanische Schüler haben sich da allerdings etwas ausgedacht, um den ganzen Tag miteinander zu verbringen und Spaß zu haben, ohne, dass sie sich persönlich sehen und dadurch sich oder andere gefährden.

Eltern machen Tele-Arbeit, Kinder machen Tele-Abschlüsse

So berichten unter anderem die Medien über das Ereignis, das, statt im echten Leben, gemeinsam in Minecraft stattfindet. In diesem Sandbox-Spiel ist der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, warum also dort nicht eine Abschlussfeier organisieren, bei der die Schüler offensichtlich viel Spaß haben. Betonen sollte man noch, dass das ganz allein die Idee der Kinder war. Weder die Lehrer, noch die Schule oder die Eltern sind daran beteiligt.

Wie ist das bei euch? Müsst ihr derzeit auch auf ein bestimmtes Ereignis verzichten oder beeinflusst euch die Situation derzeit nicht? Erzählt es uns sehr gerne unterhalb in den Kommentaren.