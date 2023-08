Das neueste PS5-Update bringt endlich Dolby Atmos auf die Sony-Konsole. Doch die Fans freuen sich online viel mehr über eine andere winzig kleine Änderung, die manchem vielleicht gar nicht sofort aufgefallen sein dürfte.

PlayStation 5 Facts

PS5-Update hat praktische Neuerung im Gepäck

Eigentlich hat das neue System-Update für die PS5 einen klaren Star: Endlich kann die Konsole auch das immersive Audio-Feature Dolby Atmos umsetzen. Die PS5-Community scheint diese Funktion allerdings nicht annähernd so sehr zu beeindrucken wie die Option, den Signalton beim Ein- und Ausschalten der Konsole abzustellen. Eine kleine Einstellung, die große Wellen schlägt.

Klein, aber fein: PlayStation-Community feiert Mini-Verbesserung

Im Subreddit der PlayStation-Community finden sich gleich zwei auffallend beliebte Posts zu der neuen Signalton-Option – mit je 2.200 beziehungsweise satten 23.000 Upvotes. Die Kommentatoren feiern die Tatsache, dass sie nun endlich die Lautstärke des Pieptons anpassen können, wenn die Konsole hochfährt oder in den Sleep-Modus versetzt wird, weil das Geräusch offenbar in vielen Haushalten heftige Reaktionen von ihrem Partner, ihrer Partnerin, ihren Kindern oder Haustieren hervorruft. Mit der Ausschalt-Option hoffen viele Gamer anscheinend, nun endlich unbemerkt und in Frieden auf ihrer PS5 zocken zu können, ohne ihre Mitbewohner zu stören oder aufzuwecken.

„Das ist so ein großartiges Quality-of-Life-Feature!“ (Reddit-User mgtube)

„Hat noch jemand versucht, den exakten Moment des Pieps mit einem vorgetäuschten Husten oder Räuspern zu übertönen lol?“ (Reddit-User MidwayJ)

„Das ist fantastisch! Sobald ich die Konsole anmache, wacht mein Sohn auf und will spielen.“ (Reddit-User wondergryphon2)

„Es ist so witzig lol. Alle ignorieren die großen Updates und konzentrieren sich nur auf die Piep-Optionen. Naja, ein Sieg ist eben ein Sieg.“ (Reddit-User DepartmentOk1054)

Das neue System-Update macht die PS5 ein Stückchen besser – wie schneidet die Sony-Konsole im direkten Vergleich mit der Xbox Series X ab?

PS5 vs. Xbox Series: Wer hat die Nase vorne? Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.