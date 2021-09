Das gab es noch nie bei Aldi: Erstmals bietet der Discounter in seinen Filialen Tickets der Deutschen Bahn an. Die Aktion beginnt morgen und läuft nur wenige Tage. Aldi verfolgt damit einen ganz bestimmten Zweck.

ALDI Facts

Nachhaltiges und umweltbewusstes Reisen rückt in Zeiten des Klimawandels immer mehr in den Vordergrund. Das weiß auch Discounter-Schwergewicht Aldi und hat sich deshalb mit der Deutschen Bahn zusammengetan (Quelle: Presseportal).

Bahntickets für kurze Zeit bei Aldi erhältlich

Zwischen dem 20. September und 25. September (oder solange der Vorrat reicht) bietet Aldi in allen seinen Filialen Tickets der Deutschen Bahn an. Die kosten 49,90 Euro und beinhalten zwei einfache Fahrten innerhalb Deutschlands in der 2. Klasse in den Fernverkehrszügen der DB. Der Reisezeitraum ist flexibel: Zwischen dem 27. September und 11. Dezember 2021 ist alles möglich. Eine Ausnahme stellt der Freitag dar.

„Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn regen wir unsere Kunden an, umweltbewusst zu reisen und bringen sie zum gewohnt günstigen ALDI Preis auf die Schiene“, so Aldi-Manager Peter Grebarsche.

Tatsächlich ist das Reisen mit der Bahn deutlich umwelt- und klimafreundlicher als etwa eine Flugreise. Auf langen Strecken, so der Tagesspiegel in einer Auflistung, erzeugt eine Bahnreise 32 Gramm Treibhausgause pro Person und Kilometer. Beim Auto sind es mit 147 Gramm, beim Flugzeug sogar 230 Gramm.

Im Video verraten wir einige interessante Fakten zu Aldi:

Einige Einschränkungen sind zu beachten

Die Bahntickets bei Aldi können im Zeitraum vom 20. bis 25. September in allen Aldi-Süd- und Nord-Filialen des Discounters erworben werden – solange der Vorrat reicht. Sie beinhalten zwei Buchungscodes für jeweils eine einfache Fahrt innerhalb Deutschlands in den Fernverkehrszügen (ICE/IC/EC) der Bahn in der 2. Klasse. Pro Kunde werden maximal 10 Tickets abgegeben.

Die Bahn weist darauf hin, dass in einzelnen Zügen, in denen es keine ausreichende Anzahl an Sitzplätzen gibt, die Buchbarkeit ausgeschlossen werden kann. Eine Kombination mit BahnCard-Rabatt oder anderen Ermäßigungen ist nicht möglich. Umtausch und Erstattung sind außerdem ausgeschlossen. Die Bahnreise kann zwischen dem 27. September bis zum 11. Dezember 2021 angetreten werden, außer freitags. Einmal gebucht, besteht Zugbindung.