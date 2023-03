Das Deutschlandticket gilt nicht nur in Deutschland: Mit etwas Planung lässt sich auch ein Auslandsziel erreichen, wenn es in Grenznähe liegt. Besitzer des 49-Euro-Tickets können bis nach Frankreich, Österreich oder in die Niederlande, wie eine Reiseexpertin erklärt.

Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland

Das 49-Euro-Ticket ist nicht nur für den Arbeitsweg eine tolle Sache, sondern bietet auch die Möglichkeit, günstig kreuz und quer durch Deutschland zu reisen. An der Grenze ist dann aber nicht automatisch Schluss, wie eine Reiseexpertin gerade recherchiert hat. Basel, Salzburg, das Elsass in Frankreich und weitere Ziele lassen sich ohne Zusatzkosten erreichen.

Wichtig sind hier die sogenannten Grenztarifpunkte, also Abrechnungsgrenzen zwischen zwei Staatsbahnen. Bei einigen Nachbarländern liegen deutsche Grenztarifpunkte im Ausland, wo der ganz normale Beförderungstarif der Deutschen Bahn gilt. Oder anders formuliert: Mit dem Deutschlandticket lassen sich teilweise auch Staatsgrenzen überwinden.

Dabei sollte klar sein, dass weit von Grenzen entfernte Ziele nicht machbar sind. Ein kurzer Trip nach Amsterdam, Paris oder Kopenhagen ist nicht möglich. Durch das 49-Euro-Ticket reduziert sich hier aber immerhin der Gesamtpreis des Fahrscheins, da nicht für die volle Strecke gezahlt werden muss.

49-Euro-Ticket: Diese Ziele sind erreichbar

Mit dem Deutschlandticket können der Bahnexpertin Steffi Forsch zufolge grenznahe Ziele in Österreich, der Schweiz, der Niederlande, Frankreich und Luxemburg erkundet werden. Basel lässt sich zum Beispiel von Karlsruhe aus in weniger als zwei Stunden erreichen. Vom Verkehrsverbund Trier aus lohnt sich ein Trip per Regionalbahn nach Luxemburg. Nach Salzburg kommt man mit der Bayerischen Regiobahn.

Über die Regionalbahn RB63 an der Weinstraße lässt es sich bis ins elsässische Wissembourg in Frankreich fahren. In der Schweiz können Besitzer des 49-Euro-Tickets bis nach Basel kommen, wenn sie in Basel Bad Bf. aussteigen. In die Niederlande geht es mit dem RegioBus R71 von Vreden in Deutschland bis nach Winterswijk (Quelle: Reiselife).

