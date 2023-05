Das Deutschlandticket gilt nicht nur in Deutschland: Manche Ziele im europäischen Ausland lassen sich auch mit dem günstigen Abo-Fahrschein erreichen. Jetzt zeigt eine interaktive Karte, wie ihr nach Frankreich, Österreich, Polen und andere Länder kommt.

Karte: Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland

Das 49-Euro-Ticket ist da und viele Menschen in Deutschland haben sich das Abo bereits zugelegt. Mit Ausnahme des Fernverkehrs (IC und ICE) lassen sich alle öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland verwenden – und an der Grenze muss nicht in jedem Fall Schluss sein. Mit dem Ticket lassen sich einige grenznahe Städte im Ausland ganz ohne Aufpreis besuchen.

Ein Reddit-Nutzer hat sich die Mühe gemacht und eine interaktive Karte bei Google Maps erstellt, auf der alle bislang bekannten Ziele aufgelistet sind (Quelle: Reddit). Schon auf den ersten Blick wird klar, dass die Liste ziemlich umfangreich ausgefallen ist (Quelle: Google Maps). Nutzern sollte aber stets klar sein, dass das Deutschlandticket nur in manchen Grenzregionen gültig ist. Bis nach Italien oder Spanien geht es mit dem 49-Euro-Ticket nicht. Auch ein Umstieg im Ausland ist nicht möglich.

Mit dem 49-Euro-Ticket lassen sich Grenzstädte besuchen. (Bildquelle: Google Maps

Auf der Karte sind Ziele in allen Ländern zu finden, mit denen Deutschland eine Grenze teilt. Im Uhrzeigersinn sind das Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande.

In der Schweiz lockt ein Ausflug nach Basel, in Österreich kann sogar bis zur Zugspitzbahn oder alternativ bis nach Salzburg gefahren werden. In Polen ist unter anderem ein Besuch in der Grenzstadt Słubice möglich. Wissembourg im französischen Elsass lässt sich ebenso anschauen wie Sittard und Venlo in den Niederlanden.

Nicht nur mit dem Deutschlandticket lässt sich Geld sparen:

Mit diesen Handy-Apps kannst du Geld sparen Abonniere uns

auf YouTube

49-Euro-Ticket: Ganz Luxemburg möglich

Luxemburg bietet eine Besonderheit: Da der ÖPNV dort seit drei Jahren allgemein kostenlos nutzbar ist, können Deutschlandticket-Besitzer hier nicht nur grenznah hineinfahren. Das Nachbarland lässt sich also vollständig und ohne Zusatzkosten per ÖPNV erkunden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.