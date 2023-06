Ein neues Steam-Feature ist im Kommen, das Kunden vor manipulativen Rabattaktionen auf Steam schützen soll. In Großbritannien ist das Feature bereits erschienen, doch bald müsste es in der gesamten EU ausgerollt werden.

Baldiges Steam-Feature schützt vor fragwürdigen Rabatten

Im Zuge eines neuen EU-Verbraucherrechts wird auf Steam gerade ein neues Feature umgesetzt, mit dem Käufer den günstigsten Preis eines Spiel der letzten 30 Tage sehen können. Besonders bei Rabattaktionen wird somit verhindert, dass Händler den Spielpreis vor dem Rabatt erhöhen, um die Preissenkung künstlich hübscher zu gestalten. Zudem wird es auch sichtbar werden, wenn ein Spiel kurz davor noch günstiger zu haben war.

In Großbritannien ist das Feature bereits online, wie SteamDB auf Twitter berichtet:

Grund für das neue Steam-Feature ist die Omnibus-Richtlinie im EU-Verbraucherrecht, die bereits am 28. Mai 2022 in Kraft getreten ist (Quelle: Eur-Lex). Das Feature sollte dementsprechend auch in allen EU-Ländern erscheinen; wahrscheinlich dauert es einfach nur noch eine Weile, bis auch Deutschland davon profitieren kann.

Letztendlich geht Steam aber schon seit geraumer Zeit gegen manipulative Rabattaktionen vor. Wie ihr in den Richtlinien auf Steam nachlesen könnt, darf ein Spiel ohnehin erst 30 Tage nach einer Preiserhöhung rabattiert werden (Quelle: Steam). Gleichermaßen darf ein Spiel in den meisten Fällen nicht mehrmals innerhalb von 30 Tagen rabattiert werden. Die Ausnahme sind hier saisonale Rabattaktionen, wie etwa die Sommer- und Winteraktionen auf Steam. Nützlich ist das Steam-Feature also trotzdem.

Gut zu wissen: Wenn ihr einen Rabatt ernsthaft (und nicht nur im Zeitraum von 30 Tagen) vergleichen wollt, ist die externe SteamDB-Erweiterung allerdings hilfreicher. Mit der Browser-Erweiterung wird euch stets der Bestpreis des Spiels angezeigt – und wann der Preis aktuell war. So wisst ihr immer, wie gut ein Rabatt im Vergleich zu vorherigen Preissenkungen wirklich ist.