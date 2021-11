Zum Black Friday 2021 sind es zwar noch knapp zwei Wochen, doch Lidl lockt jetzt schon in seinem Onlineshop mit diversen Angeboten, die sich lohnen. Egal ob ihr Fernseher, Tablets, Kaffeevollautomaten oder neue Tiptoi-Spiele sucht, bei den aktuellen Deals ist für jeden etwas dabei.

Bei Lidl könnt ihr euch schon vor dem Black Friday 2021 Schnäppchen sichern

Der Black Friday 2021 ist zwar noch 2 Wochen entfernt, doch wer nicht mehr so lange warten möchte, um sich gute Schnäppchen unter den Nagel zu reißen, sollte aktuell im Onlineshop von Lidl vorbeisehen. Dort gibt es auch jetzt schon gute Rabatte auf Fernseher, Kaffeevollautomaten, Tablets und Haushaltsgeräte.

Mit dem Gutscheincode SD21 könnt ihr euch außerdem noch bis zum 14. November die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro sparen.

Das sind die aktuell besten Angebote im Lidl-Onlineshop

Lenovo Tablet Tab M10 ZA4H0021SE, mit HD-Display

Lenovo Tab M10 Tablet für 129,83 Euro (statt 179 Euro UVP): Mit 10,1 Zoll HD-Display, Snapdragon-429-Prozessor, 32 GB internem Speicher, und 2 GB RAM. Die integrierten Webcams verfügen über 2 MP im vorderen und 5 MP im hinteren Geräterahmen.

Sharp 4T-C65BL2EF2AB 65 Zoll UHD AndroidTV

Sharp 65 Zoll LED-TV für 599 Euro (statt 1.149 Euro): Dieser 65-Zoll-Riese von Sharp verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eingebaute Chromecast Kompatibilität und lässt sich durch den Google-Assistent via Sprachsteuerung bedienen.

Sharp »43BL2EA 43 Zoll« UHD Android TV

Sharp 43 Zoll LED-TV für 333 Euro (statt 679 Euro UVP): Für alle, die es lieber etwas kleiner mögen, gibt es den 43 Zoll großen LED-TV von Sharp mit 4K-Ultra-HD-Auflösung, Android-9-Betriebssystem und integriertem Google-Assistant.

Krups Kaffeevollautomat EA 815

Krups Kaffeevollautomat EA 815 für 279 Euro (statt 729,99 Euro): Mit 3-stufigem Metall-Kegelmahlwerk und 1.450 Watt für schnelle Zubereitung von Cappuccino, Espresso, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee.

Ravensburger Tiptoi Spiele

Diverse TipToi Spiele von Ravensburger für 12.99 Euro (statt 23,99 Euro UVP): Mit im Angebot sind die Spiele „Rund um die Uhr“, „Die verrückte Wettermaschine“, „Die monsterstarke Musikschule“, „Dein Körper und du“, „Heute gehen wir einkaufen“.

Ravensburger Tiptoi Stift

TipToi Stift von Ravensburger für 29,99 Euro (statt 46,99 Euro UVP): Der TipToi Stift zum spielerischen Lernen. Tippt mit dem Stift einfach auf dazu passende Spiele oder Bücher und schon erklingen die passenden Texte, Geräusche oder Musik.

Ravensburger TipToi Wissen & Quizzen

TipToi Wissen & Quizzen Bücher von Ravensburger für 5,99 Euro (statt 9,99 Euro UVP): Die TipToi Wissen und Quizzen Bücher bieten interaktiven Lernspaß mit Sachwissen für Groß und Klein.

Philips Schallzahnbürste HX6221/21

Philips Schallzahnbürste für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro UVP): Elektrische Zahnbürste von Phillips mit Sonicare-Schalltechnologie, angewinkeltem Bürstenkopf, 4-Quadranten- und 2-Minuten-Timer und einer Akkulaufzeit von bis zu 14-Tagen.

Kärcher Fenstersauger WV5

Kärcher Fenstersauger für 54,99 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Fenstersauger von Kärcher mit Schmutzwasser-Behälter, Fensterreiniger-Konzentrat, Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug, 2 Absaugdüsen und kommt inklusive Akkuladegerät.

Unielektra Rauchmelder, mit Druckknopf

Rauchmelder von Unielektra für 8,99 Euro (statt 14,99 Euro): Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithium-Batterie, extra lautem Alarmton, Signalton bei schwacher Batterie, optischer LED-Anzeige und einem Druckknopf für Funktionstest.

Alles Wissenswerte zum Black Friday in nur 1 Minute zusammengefasst:

Was ist der Black Friday eigentlich?

Am 26.11.2021 findet in den USA und mittlerweile auch hierzulande, der sogenannte Black Friday 2021 statt. An diesem Tag liefert sich der Handel regelrecht eine Rabattschlacht mit den besten Angeboten des Jahres. Kurz darauf folgt der ursprünglich von Amazon initiierte Cyber Monday mit weiteren Aktionen, die sich weitestgehend jedoch nur online abspielen. Auch Lidl wird mit hoher Wahrscheinlichkeit daran teilnehmen, wie schon die Jahre zuvor.