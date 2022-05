Mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist ein neues Samsung-Tablet aufgetaucht, das die Neuauflage eines sehr beliebten Android-Tablets antritt. Noch bevor Samsung selbst das Tablet offiziell vorgestellt hat, ist es bei Amazon bereits mit Preis, Datum und vielen Details gelistet.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) bei Amazon aufgetaucht

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung das Galaxy Tab S6 Lite in einer 2022er-Version neu auflegen möchte. Jetzt enthüllt Amazon Italien weitere Details (bei Amazon anschauen). Dort ist das noch nicht offiziell vorgestellte Tablet nämlich bereits aufgetaucht. Dadurch wissen wir jetzt schon, wie das Tablet aussieht, was es kostet und wann es kommt:

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) kostet laut Amazon 399 Euro. (Bildquelle: GIGA)

Optisch tut sich im Vergleich zum aktuellen Modell im Grunde nichts. Das Tablets sieht im direkten Vergleich exakt gleich aus. So gibt es weiterhin ein 10,4-Zoll-Display, 4 GB RAM, 64 GB internen Speicher und einen 7.040-mAh-Akku. Allein der Prozessor wird sich ändern, denn hier soll ein Snapdragon 720G von Qualcomm zum Einsatz kommen. Außerdem ist direkt Android 12 vorinstalliert. Positiv wäre dann sicher auch, dass es für fünf Jahre Software-Updates gibt, wie es bei neuen Samsung-Geräten üblich ist.

Der Preis von 399 Euro für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) erscheint aber etwas hoch, wenn man bedenkt, dass man das Galaxy Tab S7 FE mit 12,4-Zoll-Display für nur 30 Euro mehr bekommt (bei Amazon anschauen). Wenn der Preis des neuen Lite-Modells sinkt, dann wäre es auf jeden Fall eine gute Option.

Das aktuelle Samsung Galaxy Tab S6 Lite hat bereits überzeugt:

Wann erscheint das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)?

Möchte man Amazon glauben, dann ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) bereits ab dem 23. Mai verfügbar. Zu lange müssen wir also nicht auf das neue Tablet warten. Gut möglich, dass sich Samsung eine große Ankündigung spart und das Tablet einfach so in den Markt einführt.