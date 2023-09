Mittelalter-RPG auf Steam setzt auf Survival und Open World: Fans haben Blut geleckt

Mittelalter-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Immer mehr Entwickler nutzen das Setting und verknüpfen es mit Survival- oder RPG-Elementen. Auch Bellwright setzt auf die Erfolgsformel und zieht die Fans in seinen Bann. Erstes Gameplay könnt ihr euch oben im offiziellen Trailer anschauen.

Steam Facts

Vom armen Bauern zum Anführer einer Rebellion: Das ist Bellwright

Medieval Dynasty, Kingdom Come: Deliverance, Life is Feudal – in den letzten Jahren scheint das Mittelalter wieder in Mode gekommen zu sein. Vor allem der Aspekt, sich langsam und mühsam eine komplett eigene Existenz zu erarbeiten, scheint viele Spieler zu faszinieren.

In genau die gleiche Kerbe schlägt auch das neue Bellwright. Im Mittelalter-Survival-Open-World-RPG von Donkey Crew fangt ihr als unscheinbarer Flüchtling an und baut nach und nach euer Lager aus. Dieser Aufgabe widmet ihr euch jedoch nicht alleine. Ihr könnt NPCs dazu bringen, sich eurer Sache anzuschließen und euch beim Aufbau zu helfen. Nach und nach soll eure Siedlung auf diese Weise wachsen und ihr eure Fertigkeiten verbessern.

Wenn eure Siedlung groß genug ist, könnt ihr auch darüber nachdenken, eine kleine Armee aufzubauen, um damit andere Bereiche der Spielwelt für euch zu erobern und dort neue Dörfer zu gründen.

Bellwright Donkey Crew

Was ist die Story von Bellwright?

Doch warum das Ganze überhaupt? Eure Spielfigur wurde von Verrätern für den Mord des Prinzen verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Ihr wollt das korrupte Regime stürzen und baut dafür eure eigene Rebellion auf. Mit dieser leistet ihr euch Scharmützel mit der Krone und versucht so, das Land von den verdorbenen Herrschern zu befreien.

Wie viel spielerische Freiheiten euch Bellwright am Ende wirklich bieten wird, bleibt abzuwarten. Doch nach einer kurzen Demo, die beim letzten Steam Next Fest spielbar war, haben viele Spieler Blut geleckt (Quelle: Steam). Fans sollten jedoch vorsichtig sein. Das Studio hinter Bellwright ist in der Community dafür bekannt, Spiele nach dem Release schnell wieder zu vergessen und zum nächsten Projekt voranzuschreiten. Einen langjährigen Update-Support, regelmäßige Bugfixes oder neue Features sollten Fans nach dem initialen Release des Spiels also nicht erwarten. Nach dem Start sollten Spieler also im besten Fall erst einmal ein paar Monate warten und die Weiterentwicklung des Spiels sowie das Feedback der Community im Auge behalten.

Wann Bellwright erscheint, steht aktuell noch in den Sternen. Bislang haben die Entwickler weder einen offiziellen Release-Termin noch einen Preis verraten. Es ist zudem auch noch offen, ob Bellwright erst in den Early Access startet oder direkt als vollwertiges Spiel erscheinen wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.