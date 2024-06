MMO-Shooter feiert großes Steam-Comeback – trotz Release-Desaster

Mit The Final Shape ist seit kurzem die jüngste Erweiterung für Destiny 2 am Start. Entwickler und Publisher Bungie hatte sicher nicht mit einem so holprigen Start gerechnet, doch es hagelt ordentlich Kritik. Alles in allem kann sich das Studio trotzdem über einen Erfolg freuen.

Destiny 2: Jüngster DLC sorgt für Aufsehen

Am 4. Juni 2024 hat Bungie die neueste Erweiterung für Destiny 2 veröffentlich und bringt damit eine neue Klasse, eine frische Kampagne, neue Kräfte und ein neues Ziel ins Spiel. Die Zahlen belegen den Erfolg: In den letzten 24 Stunden spielten über 240.000 Fans Destiny 2: The Final Shape, was schon in Richtung Allzeithoch von 317.000 Spielern zeigt (Quelle: SteamDB).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird die Erweiterung bei Steam mit „vorwiegend positiv“ bewertet (jetzt bei Steam ansehen). 70 Prozent der Spieler würden das Spiel weiterempfehlen. So sah es allerdings nicht immer aus, denn Bungie hatte mit einem extrem holprigen Start zu kämpfen.

Spieler äußerten ihre Frustration über das Spiel und verschiedene Probleme. Dazu gehören Verbindungsabbrüche zu den Servern sowie Kritik am offensichtlichen Mangel an Ideen für die Story und an Missionen, die als unverhältnismäßig schwer empfunden werden. In den vergangenen Tagen hat das Studio an Verbesserungen für das Spiel gearbeitet, wodurch vermutlich einige Kritikpunkte behoben werden konnten.

Macht euch einen ersten Eindruck von The Final Shape:

Destiny 2: The Final Shape | Teaser Trailer

Was wünschen sich Fans von Destiny 2 in der Zukunft?

Da die „Licht & Dunkelheit“-Saga nun zu Ende geht, diskutieren Fans darüber, welche Geschichten Bungie künftig erzählen wird. Auf Plattformen wie Reddit wurden Wünsche und Ideen gesammelt (Quelle: Reddit).

Spieler würden sich über einen möglichen Fokus auf die Neun, die Vex und andere unerforschte Elemente freuen. Es wird außerdem über völlig neue Welten sowie die Erforschung der Hintergrundgeschichten der Charaktere spekuliert. Einige Spieler fänden es spannend, mehr über die politischen Intrigen und Allianzen zwischen den Fraktionen zu erfahren.

Welche Pläne Bungie wirklich für Destiny 2 hat, bleibt jedoch abzuwarten.