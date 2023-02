Die PlayStation 5 steht bei vielen Gamern seit 2020 auf der Wunschliste. Inzwischen ist die Konsole auch erhältlich, doch wenn es nach Streamer MontanaBlack geht, ist sie ein riesiger Flop.

PlayStation 5: Für MontanaBlack total unnütz

Die jüngste Sony-Konsole hat im Gegensatz zur PlayStation 4 und den noch älteren Geräten zahlreiche technische Fortschritte vorzuweisen. Vor allem die neue SSD und der DualSense-Controller heben das Produkt für viele auf ein ganz neues Level.

Einigen reicht das allerdings nicht. Für Streamer MontanaBlack war die Konsole der größte Fehlkauf des letzten Jahres. Anfang Februar machte er sich zu dem Thema auf Instagram Luft. Für ihn sei die PS5 die größte, unnütze technische Sache, die er sich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren gekauft habe. Das Produkt wäre so gehypt worden, doch sei in seiner Wahrnehmung total gefloppt (Quelle: ingame).

Warum die Konsole für ihn so ein Flop ist, erklärt er allerdings nicht. Der Streamer, der eine PlayStation 4 in seinem PC verbaut hat, benötigt den Sprung in Sachen Leistung vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch zu unbequem, noch eine Konsole extra anzuschalten – wir können hier nur raten.

Wie schnell ist die PS5-SSD im direkten Vergleich mit der PS4 Pro eigentlich wirklich? Wir haben die Ladezeiten miteinander verglichen:

PlayStation 5: Wenn ihr eine möchtet, bekommt ihr auch eine

In den vergangenen Jahren war die Konsole so gut wie überall und ständig ausverkauft. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, so ist die Konsole beispielsweise bei Amazon (jetzt bei Amazon ansehen) und PlayStation Direct erhältlich – jetzt sogar teilweise mit gleich zwei DualSense-Controllern für den doppelten Spaß.

Während sich viele Fans der Konsole darüber freuen, sie jetzt auch ihr Eigen nennen zu können, gibt es einige Personen, die unter dem Angebot leiden. Zahlreiche Scalper, die mit dem Handel der seltenen PlayStation 5 das große Geld machen wollten, bleiben jetzt auf ihnen sitzen und haben am Ende sogar Verlust gemacht.