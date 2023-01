Der deutsche Streamer MontanaBlack ist vieles, aber auf jeden Fall nicht arm. Ob der finanzielle Erfolg des Streamers berechtigt ist, steht des Öfteren zur Debatte – und wahrscheinlich nicht zuletzt dank eines neuen TikTok-Clips. Dieser zeigt, wie Monte binnen kürzester Zeit satte 4.000 Euro einnimmt – und im Nachhinein keine Ahnung hat, wie er zu dem vielen Geld kommt.

Monte verdient dank Live-Battle auf TikTok massig Kohle

Die Social-Media-Plattform TikTok liegt bereits seit einigen Jahren voll im Trend. Auch erfolgreiche Influencer wie etwa MontanaBlack nutzen die App, um kurze Videos zu veröffentlichen und Livestreams abzuhalten, um damit ihre Reichweite zu steigern und ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen.

Doch wie schnell vor allem Letzteres vonstattengehen kann, zeigt ein kurzer TikTok-Clip von MontanaBlack und AbuGoku, die einen neuen Streaming-Trend auf TikTok ausprobieren: Live Battles. Hier treten zwei Nutzer der Plattform im Rahmen eines Livestreams gegeneinander an. Die Zuschauer können sich TikTok-Münzen für Echtgeld kaufen und damit innerhalb der App Geschenke erwerben, die sie dann den Streamern während des Battles schenken können. Derjenige, der nach dem Ende dem Ablauf des Timers einen höheren Wert an Geschenken bekommen hat, gewinnt das Duell.

Viel wichtiger jedoch: 50 Prozent des Echtgeld-Wertes des Geschenks wird den Streamern gutgeschrieben (Quelle: esports.com). Sie verdienen sich mit diesen Aktionen also ein goldenes Näschen, wenn sie eine entsprechende Fanbase haben.

Und so kommt es, dass Monte während seines Battles mit AbuGoku etliche Geschenke einfährt und damit massig Schotter einstreicht. Der Witz an der Sache: Der erfolgreiche Streamer scheint bis dato nichts von seinem Glück zu wissen – zumindest reagiert Monte entsprechend überrascht, als AbuGoku ihm erzählt, wie viel Geld er gerade gemacht hat:

„AbuGoku: Hat er gerade Universum bekommen?“ „MontanaBlack: Was ist Universum?“ „AbuGoku: Das ist so das krasseste, was man so bekommen kann. Weiß nicht wie viel. So 600 Euro?“ „MontanaBlack: Was?!“

Kurz darauf schätzt AbuGoku, wie viel Geld Monte insgesamt durch den kurzen TikTok-Stream verdient hat: „Du weißt gar nicht, was du hier alles bekommen hast. Also ich glaube, du hast jetzt so … Chat? Was denkt ihr? Wie viel hat er jetzt gemacht, insgesamt? So 4.000 Euro?“

Monte glaubt seinem Kollegen jedoch nicht und erwidert nur ungläubig: „Ach, du laberst Scheiße, Diggah.“

TikTok-Entbannung hat sich für Monte gelohnt

Nach diesem Stream dürfte MontanaBlack verdammt glücklich gewesen sein, dass sein TikTok-Account wieder online genommen wurde (Quelle: spieletipps). Vor einigen Wochen war sein Kanal nämlich noch gesperrt.

Fans vermuteten, dass ein kurzes Video, das auf dem Kanal gepostet wurde, der Auslöser gewesen sein könnte. Doch dieses war auch nach der Aufhebung des Banns wieder verfügbar.