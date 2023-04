MontanaBlack scheint ein Interesse an den digitalen Lotterien moderner Videospiele gefunden zu haben. Zunächst waren es FIFA-Packs und nun sind es Waffenkisten in CS:GO. In seinen Streams zeigt er seinen Zuschauern, wie er zahlreiche Lootboxen öffnet, stets in der Hoffnung, den großen Jackpot zu gewinnen. Und das wäre auch fast passiert. Doch im letzten Moment macht CS:GO ihm dann doch noch einen Strich durch die Rechnung.

CS:GO: MontanaBlack verpasst ganz knapp den Skin-Jackpot

Sogenannte Case-Openings sind in Counter-Strike: Global Offensive nichts Neues. Schon seit etlichen Jahren zeigen bekannte Twitch-Streamer, wie sie eine Kiste nach der anderen öffnen und darauf hoffen, dass sich darin ein besonders wertvoller Waffenskin befindet, den sie eventuell im Anschluss wieder zu Geld machen können.

Auch Twitch-Star MontanaBlack scheint jetzt die Waffenkisten in CS:GO für sich entdeckt zu haben. Vor allem das Öffnen der besonders teuren Operation-Bravo-Kisten hat es ihm angetan. Diese kosten pro Stück aktuell etwa 65 Euro. Fürs Öffnen der Lootbox braucht man zudem den passenden Schlüssel, der ebenfalls nochmal mit knapp 6,50 Euro zu Buche schlägt. Pro Kiste macht das also etwas mehr 70 Euro.

Dafür sind die Waffenskins, die in den Kisten stecken können, jedoch auch besonders wertvoll. Die AK-47 Feuerschlange zum Beispiel wird selbst in schlechtem Zustand für knapp 1.000 Euro auf dem Steam-Community-Markt gehandelt – und auch MontanaBlack wäre beinahe stolzer Besitzer der begehrten Skins geworden. Doch stattdessen springt das CS:GO-Roulette ein Feld zu weit und gibt stattdessen die UMP-45 Knochenstapel aus, die gerade einmal 5 Euro wert ist.

Das bringt das Fass für MontanaBlack zum Überlaufen. Er schreit den Monitor an, haut mehrfach mit der geballten Faust auf den Tisch und springt derart ruppig auf seinen Gaming-Stuhl, dass dieser umkippt. Den kompletten Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Wenn man sich überlegt, wie viel Geld Monte in diesem Moment durch die Lappen gegangen ist, ist die Reaktion des Streamers durchaus nachvollziehbar.

MontanaBlack mag hierzulande zwar recht erfolgreich sein, im internationalen Vergleich kann er mit dem Twitch-König jedoch nicht ansatzweise mithalten:

So reagieren die Twitch-Zuschauer auf den Fehlschlag

Der Chat teilt sich in diesem Moment des Misserfolges in zwei Lager auf: Während schadenfreudige Fans MontanaBlack eiskalt auslachen, haben viele seiner Zuschauer auch Mitleid mit ihm und können sein Pech kaum fassen. knubbel007 antwortet hingegen als Einziger recht gelassen: „Einfach weitermachen“.