Wer auf der Suche nach tollen Schnäppchen ist, sollte morgen Lidl einen Besuch abstatten. Ab Donnerstag (23.6.) hat der Discounter wieder Aktionsware in den Regalen. Wir haben die besten Sonderangebote für euch zusammengefasst.

Diese Angebote gibt es bei Lidl ab 23. Juni

Morgen gibt es bei Lidl wieder einige Sonderangebote. Gartenfreunde kommen hier ganz auf ihre Kosten, aber auch für Heimwerker ist etwas dabei.

Langstiel-Heißluftgebläse/ -Unkrautvernichter für 19,99 Euro. Mit 20 Prozent Rabatt wird das Gerät von Parkside angeboten, das auf eine Leistung von 2.000 Watt kommt. Der Gehäusekopf ist drehbar und er lässt sich aufrecht aufstellen zum stationären Einsatz.

Gartenschlauch-Set für 11,99 Euro. Der Schlauch kommt auf eine Länge von 20 m und bietet einen Durchmesser von 13 mm. Für gängige Schlauch-Systeme geeignet, Witterungs-, UV- und temperaturbeständig.

Gartenabfallsack-Set für 7,99 Euro. Set besteht aus einem Abfallsack mit 270 l Fassungsvermögen und max. 65 kg Füllgewicht sowie zwei Säcken mit je 120 l Fassungsvermögen und max. 50 Kilo Füllgewicht. Mit 4 Griffen zum einfachen Tragen und Entleeren, mit doppelt genähtem Boden, aus witterungsbeständigem und reißfestem Kunststoffgewebe.

Herren Arbeitslatzhose für 17,99 Euro. In den Farben grau/schwarz, schwarz/blau, schwarz/orange erhältlich, mit teilelastischem Bund, Taschen für Werkzeug, Zollstab, Handy etc.

Akku-Lötkolben für 12,99 Euro. Mit schneller Aufheizzeit von 30 Sekunden, max. Temperatur: 470 Grad. Lötzinn ist inklusive.

Bei Lidl gibt es ab 23.6.2022 wieder neue Angebote. (Bildquelle: Lidl)

Autostarthilfe, mit Kompressor und Powerbank für 69,99 Euro. Praktisches Mehrzweckgerät: Powerbank mit Li-Ionen-Akku und einer Leistung von 44,8 Wh, Kompressor mit Luftdruck von 0,3 bis 3,5 bar. Auch als Kfz-Starthilfe verwendbar.

Druckluftpumpe für 49,99 Euro. Mit Kolbenkompressor, max. Betriebsdruck 8 bar, Ansaugleistung circa 180 l/min. Ermöglicht einen öl- und wartungsfreien Betrieb.

Kfz-Smartphone-Halter für 4,99 Euro. Unterschiedliche Modelle je nach Gerätegröße. Nur in den Filialen erhältlich.

Anhängernetz für 9,99 Euro . In verschiedenen Maßen erhältlich, ermöglicht den sicheren Transport mit einem Anhänger. Maschenweite 32 x 32 mm, aus Kunststoff.

Aquaschuhe für Damen für 5,99 Euro. Mit flexibler Laufsohle, leicht und bequem, verschiedene Muster, Größen: 37 bis 41. In den Größen 31 bis 37 gibt es ebenfalls Aquaschuhe für Jungen 4,99 Euro je Paar.

Ältere Angebote bei Lidl ab 20. Juni

Ab Montag lässt sich bei Lidl wieder das eine oder andere Schnäppchen machen. Vor allem die Smart-Home-Produkte können sich sehen lassen.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

Smart Button für 9,99 Euro. Mit magnetischer Wandhalterung, für das Zigbee Smart Home gedacht.

Zwischenstecker für das Smart Home für 9,99 Euro. Bietet mehrere Zeitschaltprogramme und eine Countdown-Funktion.

Gateway für das Smart Home für 19,99 Euro. Zentrale des Smart-Home-Netzwerks mit einer Empfangsreichweite von ca. 70 m.

Leuchtmittel für das Smart Home für 9,99 Euro. Helligkeit und Weißlicht-Farbton lassen sich hier einfach einstellen.

Außenstrahler für das Smart Home. Steuerbar via App oder per Sprache. Leuchtmittel gehören mit zum Lieferumfang

Gartenstrahler für das Smart Home für 39,99 Euro. Als smarte Lichtsteuerung für den Innen- und Außenbereich gedacht.

Funktemperaturstation für 9,99 Euro. Mit LC-Display. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 m.

Spiegelleuchte für 12,99 Euro. Bietet warm-, neutral- oder kaltweißes Licht. 10 Lampen sind mit dabei.

Bodenlichterkette für 39,99 Euro. Als Kugel oder Halbkugel erhältlich, mit je 5 LEDs.

Steckerleiste mit USB-Anschlüssen für 19,99 Euro. Die Steckdosen sind einzeln ansteuerbar. Vier USB-Anschlüsse stehen bereit.

Leuchtkugel für 39,99 Euro. Mit energiesparender LED-Lampe. Vor Strahlwasser geschützt (IP65).

Kommode für 64,99 Euro. Mit vier Schubladen und einer zweifarbigen Wechselblende.

Milbensauger für 39,99 Euro. Effektiv gegen Milben, Keime und Bakterien mit UV-Licht.

Matratze Emma One ab 179 Euro. In verschiedenen Größen zu bekommen.

Ältere Technik-Angebote bei Lidl ab 15. Juni

Wegen Fronleichnam am Donnerstag, der in manchen Bundesländern Feiertag ist, bietet Lidl seine neuen Angebote bereits ab Mittwoch an. Vor allem Sommer- und Haushalts-Artikel stehen im Mittelpunkt.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

SodaStream für 59,99 Euro statt 109,99 Euro. Mit einem Rabatt über 45 Prozent gibt es den Wassersprudler mit einem Fassungsvermögen von 1 l. SodaStream-Ersatzflaschen für 5,99 Euro statt 14,99 Euro. Zwei Stück liegen im Paket. Passend für alle SodaStream-Sprudler. Philips Senseo Kaffeepadmaschine für 64,99 Euro statt 79,99 Euro. Immerhin 18 Prozent günstiger steht die Maschine bereit. Zwei Tassen sind in weniger als einer Minute gebrüht. Tischkühlschrank von Bosch für 249,00 Euro statt 479 Euro. Fast um die Hälfte reduziert. Das Fassungsvermögen liegt bei 134 l. Multifunktionsofen für 149,00 Euro statt 229,99 Euro. Inklusive Backblech, Heißluft-Frittierkorb sowie Grillrost. Mit sechs Infrarot-Heizelementen. Aluminium-Scooter für 39,99 Euro. In zwei Farben erhältlich. Mit Seitenständer und großer Trittfläche. LED-Fahrradleuchtenset für 11,99 Euro statt 14,99 Euro. Bestehend aus Front- und Rücklicht, lädt per USB auf. LED-Tischleuchte für 17,99 Euro. Verfügt über einen integrierten USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte.



Aktuelle Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl

LED-Solarleuchte für 9,99 Euro. Windmühle, Leuchtturm oder Erdmännchen stehen als Motive zur Verfügung. Für Garten, Terrasse oder Balkon geeignet.

Schirmständer aus Granit für 24,99 Euro. Besteht aus einem massiven 25-kg-Granitsockel. Die Abmessungen liegen bei 38 x 38 x 6,7 cm.

Akkustaubsauger von Grundig für 89,99 Euro statt 169,00 Euro. Um 46 Prozent reduziert. Der Akku kommt auf eine Laufzeit von 60 Minuten.

Bodenstaubsauger für 79,99 Euro statt 139,99 Euro. Mit Turbo-Reinigungsbürste für Tiefenreinigung.

Kärcher-Dampfreiniger für 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Reinigt ohne Chemie, verfügt über eine Kindersicherung und ein Sicherheitsventil.

Multifunktionsduschkopf für 6,99 Euro. Mit Massagestrahl, Regen-Massage-Mischstrahl und Regenstrahl.

Badezimmer-Accessoires für 9,99 Euro statt 19,99 Euro. Zahnputzbecher, Seifenspender und WC-Bürstengarnitur im Set.

LED-Badleuchte für 9,99 Euro. Besteht aus 18 LEDs und liefert ein neutralweißes Licht.

Ältere Technik-Angebote bietet Lidl ab 13. Juni

Aktuell lohnt sich ein Besuch beim großen Aldi-Konkurrenten Lidl. Viele neue Artikel rund um den Sommer gibt es zu günstigen Preisen.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

Paddleboard-Set für 259 Euro. Steht in zwei Ausführungen bereit und bietet neben dem Paddel noch eine ​Doppelhubpumpe, einen Rucksack, einen Dry Bag, ein ​Reparaturkit und weiteres Zubehör. SUP-Pumpe für 39,99 Euro. Kommt auf einen Arbeitsdruck von 20 PSI und einen Luftstrom von 350 l/min. Sicherheitsboje für 29,99 Euro statt 49,99 Euro. Sorgt für mehr Sicherheit im Wasser und ist um 40 Prozent reduziert. Sonnenbrille für 3,99 Euro. Mit UVA- und UVB-Schutz. Nur in Filialen erhältlich. Brusttasche für 5,99 Euro. Mit SUP-Tragegurt. Nur in Lidl-Filialen zu bekommen. Schwimmshirt für 6,99 Euro. Für Damen und Herren erhältlich. Für Wassersport- und Strandaktivitäten gedacht. Badeshorts für 5,99 Euro. Zwei Varianten für Damen und Herren, jeweils mit Innenhose. Outdoor-Spiele für 3,99 Euro. Im Netzbeutel sind Frisbee, Fang-, Wurfscheibe, Tauchbälle und Tauchringe zu finden. Wasserdichte Schutzhülle für 6,99 Euro statt 10,99 Euro. Schützen Handys vor Wasser. Nur in den Filialen zu bekommen.



Venen-Massagegerät für 49,99 Euro statt 54,99 Euro. Einfache Bedienung mit Handschalter. Regt die Blutzirkulation an.

Massagekissen für 27,99 Euro statt 59,95 Euro. Verfügt über vier rotierende Massageköpfe und auch eine Rotlicht- und Wärmefunktion ist mit dabei.

Multifunktions-Thermometer für 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Für Körper und Gegenstände geeignet.

Diagnosewaage für 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Mit 12 Benutzer-Speicherplätzen. Geeignet bis 180 kg.

Blutdruckmessgerät für 19,99 Euro. 2 Benutzerspeicher für je 100 Messwerte sind mit dabei. Das Gerät kann über Bluetooth kommunizieren.

Oral-B Zahnbürstenköpfe für 8,99 Euro statt 12,99 Euro. Nur in den Filialen mit einem Rabatt über 30 Prozent zu bekommen.

Haar- und Bartschneider für 9,99 Euro statt 11,99 Euro. 12 verschiedene Schnittlängen sind hier möglich.

Haartrockner für 17,99 Euro statt 19,99 Euro. Mit 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen. Leistet bis zu 2.000 Watt.

Digitalthermometer für 2,99 Euro statt 15,99 Euro. Ganze 81 Prozent günstiger gibt es das Thermometer in den Lidl-Filialen.

Ältere Technik-Angebote bietet Lidl ab 9. Juni

Am Donnerstag lohnt sich mal wieder ein Besuch bei Lidl, sei es in einer der Filialen oder im Online-Shop des Discounters. Für kurze Zeit stehen hier ein paar Technik-Angebote bereit, bei denen sich ein Blick lohnt.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

Lenovo IdeaPad Flex 3i für 199 Euro statt 379 Euro. Bei dem Chromebook können Kunden von einem Rabatt über 47 Prozent profitieren. Das drehbare Display bietet eine Diagonale von 11,6 Zoll. 128 GB Speicherplatz stehen bereit. Aktenvernichter von United Office für 34,99 Euro. Bis zu 10 Blatt können hier gleichzeitig vernichtet werden. Auch mit CDs, DVDs und Kreditkarten macht das Gerät kurzen Prozess. DAB+-Bluetooth-Radio für 39,99 Euro. Mit einem Bluetooth-Lautsprecher und einem Akku ausgestattet, sorgt das Radio für eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden. Auch als externer Lautsprecher kabellos nutzbar.



Neue Technik-Angebote bietet Lidl ab 9. Juni. (Bildquelle: Lidl