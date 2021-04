Die neue „Mortal Kombat“-Verfilmung wird Anfang Mai Premiere feiern. Ihr könnt euch jetzt schon die ersten sieben Minuten des Action-Spektakels anschauen – aber Vorsicht: Es wird blutig.

Mortal Kombat Facts

Mit Mortal Kombat wird am 6. Mai eine langersehnte Neuverfilmung der beliebten Videospielreihe erscheinen. Nachdem das Franchise bereits Mitte der 1990er Jahre zwei eher eigenwillige Filme hervorgebracht hat, freuen sich Fans nun auf den nächsten Anlauf. Damit ihr wisst, was euch erwartet, könnt ihr euch jetzt schon die ersten sieben Minuten des neuen „Mortal Kombat“-Films ansehen – und zwar völlig kostenlos.

Mortal Kombat: Die ersten sieben Minuten der neuen Verfilmung

Vorsicht, Spoiler: Die Anfangsminuten der neuen „Mortal Kombat“-Verfilmung zeigen die tragische Vorgeschichte von Hanzo Hasashi, der Gamern vor allem unter dem Namen Scorpion bekannt und für sein Kunai-Wurfmesser berüchtigt ist. Der Filmausschnitt zeigt, wie Bösewicht Bi-Han Hanzos Familie ermordet. Bi-Han ist „Mortal Kombat“-Fans in seiner späteren Gestalt als Sub-Zero bekannt, der tödliche Eis-Attacken beherrscht.

Schaut euch hier die ersten sieben Minuten von Mortal Kombat an:

Mortal Kombat: Erste Reaktionen sind positiv

Auch wenn Fans gelernt haben, von Videospielverfilmungen nicht allzu viel zu erwarten, sind die ersten Reaktionen auf Mortal Kombat durchaus vielversprechend. Während der Film in Deutschland erst am 6. Mai releast werden soll, konnte er in asiatischen Regionen bereits von Kritikern bewertet werden. Fans der Reihe können sich laut diesen Bewertungen auf eine unterhaltsame und ultra-brutale Verfilmung ab 18 Jahren freuen, die der Vorlage somit in allen Belangen treu bleibt.

Diese Superhelden hatten große Filmauftritte – und haben sich ein Videospiel-Comeback verdient:

Freut ihr euch schon auf den neuen „Mortal Kombat“-Film? Welche anderen Videospiele würdet ihr gerne einmal auf der großen Leinwand sehen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!