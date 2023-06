Motorola hat in den letzten Monaten viele spannende Smartphones vorgestellt und auf den Markt gebracht. Mit dem neuesten Falt-Handy hat das zu Lenovo gehörende Unternehmen wohl genau einen Nerv getroffen. Das neue Falt-Handy war in China direkt ausverkauft. Auch in Deutschland scheint die Nachfrage groß zu sein.

Motorola Razr 40 Ultra sofort vergriffen

Motorola hat mit dem Razr 40 Ultra ein neues Falt-Handy vorgestellt, das besonders mit dem riesigen Außendisplay und der dünnen Bauform überzeugt. Auch technisch wurde das Handy auf den aktuellen Stand gebracht und im Vergleich zum Vorgänger deutlich aufgewertet.

Das scheint den Motorola-Fans so gut zu gefallen, dass das Handy in China schon am ersten Tag ausverkauft war. Über 10.000 Razr 40 Ultra konnte das chinesische Unternehmen direkt am ersten Tag absetzen (Quelle: Weibo).

In Deutschland dürfte das Interesse auch sehr hoch sein, denn zumindest auf der offiziellen Webseite von Motorola sind alle Farben vergriffen (bei Motorola anschauen). Dort könnt ihr euch nur noch benachrichtigen lassen, wenn ihr Interesse an dem Handy habt.

Bei deutschen Händlern wie MediaMarkt könnt ihr weiterhin online bestellen, müsst aber eine Woche auf die Lieferung warten (bei MediaMarkt anschauen). Bei Amazon ist es aktuell nicht mehr zu bekommen (bei Amazon anschauen).

MOTOROLA razr40 ultra 256 GB Glacier Blue Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2023 14:56 Uhr

Im Video wird das Motorola Razr 40 Ultra im Detail vorgestellt:

Motorola Razr 40 Ultra vorgestellt

Starke Konkurrenz für Samsung

Motorola hat es nach einigen Jahren also wohl endlich geschafft, dass ein Falt-Handy wirklich großes Interesse erzeugt. Das chinesische Unternehmen hat schon einige Modelle auf den Markt gebracht, die aber nie so wirklich überzeugt haben. Mit dem Razr 40 Ultra ist endlich ein Falt-Handy da, welches mit Samsung mithalten kann. Zumindest mit der aktuellen Generation. Beim Galaxy Z Fold 5 möchte Samsung ebenfalls nachlegen und auch ein größeres Außendisplay verbauen. Der Markt wird dadurch wieder deutlich interessanter.