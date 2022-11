Motorola entwickelt sich langsam, aber sicher zu einem der interessantesten Smartphone-Hersteller und könnte eine echte Alternative zu Samsung und Xiaomi werden. Mit dem Moto X40 lässt Motorola die Muskeln spielen und gibt auch einen guten Ausblick darauf, was uns bei anderen Herstellern erwartet.

Motorola Moto X40 ist extrem leistungsstark

Motorola hat mit dem Edge 30 Ultra bereits gezeigt, was das Unternehmen drauf hat. Mit dem Moto X40, das in Europa wohl als Edge 40 Pro erscheint, soll jetzt auch leistungstechnisch ganz oben ins Regal gegriffen werden. Der „General Manager“ des Mobilfunk-Geschäfts hat jetzt nämlich selbst auf Weibo für Furore gesorgt, als er einen AnTuTu-Benchmark des neuen Smartphones mit Snapdragon 8 Gen 2 veröffentlicht und die extrem hohe Leistung des Prozessors bestätigt hat. Mit über 1,3 Millionen Punkten ist der Chip um 30 Prozent schneller als der Vorgänger (Quelle: ithome).

Die hohe Leistung des neuen Qualcomm-Prozessors dürfte sich sehr positiv auf die Performance von vielen Smartphones mit stark angepassten Oberflächen auswirken. Motorola, aber auch viele andere Hersteller wie Samsung dürften davon massiv profitieren. So wurde kürzlich bekannt, dass auch das Samsung Galaxy S23 Ultra selbst im direkten Vergleich mit dem Vorgänger einen riesigen Leistungssprung machen wird und auf dem Level eines aktuellen iPhones arbeitet. Oft fällt der Unterschied bei der Leistung nicht sehr hoch aus.

Motorola hat mit der ersten 200-MP-Kamera in einem Smartphone für Furore gesorgt:

Mit dem Motorola Edge 30 Ultra auf 200-MP-Foto-Tour Abonniere uns

auf YouTube

Motorola Moto X40: Viele Details fehlen noch

Motorola wird mit dem Moto X40 also ein echtes High-End-Smartphone vorstellen, welches nicht nur viel Leistung mitbringt, sondern wohl auch ein einzigartiges Design. Als erste Smartphone überhaupt soll es ein Quad-Edge-Display besitzen, welches an allen vier Seiten abgerundet ist. Bei einer Zulassungsbehörde wurde das Handy bereits im ausgeschalteten Zustand abgelichtet. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dieses Handy im Alltag schlägt, wenn man im Grunde nur noch ein Display in der Hand hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.