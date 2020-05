Bildquelle: Motorola

Mit der Neuauflage des RAZR wollte Motorola an alte Glanzzeiten anknüpfen – ist aber spektakulär gescheitert. Ans Aufgeben denkt der Traditionshersteller jedoch nicht. Der Nachfolger des Kult-Handys soll mit einer besseren Ausstattung punkten.

Motorola Mobility Facts

Dass Nostalgie alleine noch kein erfolgreiches Smartphone macht, musste unlängst Motorola erfahren. Zwar hat die Neuauflage des legendären Motorola RAZR für großen Medienwirbel gesorgt und dürfte viele potenzielle Käufer an die Zeit ihres ersten Handys erinnert haben – genutzt hat es dem faltbaren Smartphone aber nicht. Dafür war der Preis wohl zu hoch und die technische Ausstattung zu mau. Zumindest bei letztem Punkt scheint Motorola aber nachlegen zu wollen.

Motorola RAZR: Nachfolger erhält besseren Prozessor und Kamera

Laut XDA Developers soll die zweite Generation des neuen Motorola RAZR einige Verbesserungen unter der Haube erhalten. Vor allem beim Prozessor gibt es offenbar ein Upgrade, denn im Falt-Handy soll der neue Snapdragon 765 seinen Dienst verrichten. Der Chip siedelt sich in der gehobenen Mittelklasse an und bietet unter anderem 5G-Unterstützung. Auch Google soll Gerüchten zufolge beim kommenden Pixel 5 auf das SoC setzen. Zur Seite stehen dem Qualcomm-Prozessor dem Vernehmen nach 8 GB RAM und 256 GB Datenspeicher.

Ein weiteres Upgrade ist angeblich bei der Kamera zu erwarten. Hier soll das neue Motorola RAZR auf einen 48 MP starken Sensor von Samsung setzen, während die Frontknipse einen Sprung auf 20 MP macht. Zu guter Letzt soll der Akku von aktuell 2.510 mAh auf 2.845 mAh anwachsen. Insbesondere die magere Akkulaufzeit der ersten Generation war ein Schwachpunkt, weshalb Motorola hier mit einem geringen Plus an mAh wohl nachhelfen will.

Smartphone-Bestseller auf Amazon

Die Vorzüge des Motorola RAZR:

Motorola RAZR: Wird die zweite Generation günstiger?

Wann die zweite Generation des Motorola RAZR auf den Markt kommen und wie viel das Falt-Handy dann kosten soll, ist noch nicht bekannt. Der Vorgänger ging hierzulande für 1.599 Euro an den Start. Angesichts der gebotenen Hardware und der starken Konkurrenz durch das ähnliche Galaxy Z Flip konnte sich die Neuauflage des Kult-Handys aber nicht durchsetzen. Bleibt zu hoffen, dass Motorola den Preis für die zweite Generation etwas niedriger ansetzt, um nicht erneut ein Debakel zu erleben.