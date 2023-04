Das Motorola Edge 40 Pro geistert bereits seit Monaten in der Gerüchteküche herum und wurde jetzt offiziell vorgestellt. Wie erwartet handelt es sich um ein absolutes Top-Smartphone, das zu einem vergleichsweise günstigen Preis verkauft wird.

Motorola Mobility Facts

Motorola Edge 40 Pro vorgestellt

Das Warten hat endlich ein Ende. Motorola hat mit dem Edge 40 Pro ein lang ersehntes Top-Smartphone offiziell enthüllt. Im Grunde haben sich alle vorherigen Gerüchte zur Ausstattung und dem Preis bestätigt. So ist das Motorola-Handy mit einem 6,67-Zoll-OLED-Display ausgestattet, welches mit bis zu 165 Hz arbeitet und damit die gesamte Konkurrenz in die Tasche steckt. Samsung will wohl beim Galaxy S24 Ultra auf 144 Hz hochstufen. Doch auch das würde Motorola jetzt schon überbieten.

Angetrieben wird das Motorola Edge 40 Pro vom Snapdragon 8 Gen 2, dem 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Es kommt eine neue 50-MP-Hauptkamera zum Einsatz, die bessere Fotos erzeugen soll. Weiterhin gibt es ein 2x-Teleobjektiv mit 12 MP und ein 50-MP-Ultraweitwinkel. Damit deckt das Handy alle möglichen Einsatzzwecke ab. An der Front ist eine 60-MP-Kamera verbaut. Wie gut die Bildqualität am Ende wirklich ist, wird man abwarten müssen.

Der Akku des Motorola Edge 40 Pro misst 4.600 mAh und lässt sich mit 125 Watt extrem schnell wieder aufladen. Kabellos funktioniert das Laden mit 15 Watt. Reverse Charging wird mit 5 Watt unterstützt. Als Betriebssystem gibt es Android 13 mit einer angepassten Oberfläche. Motorola hat auch die IP68-Zertifzierung nicht vergessen. Damit gibt es absolut keine Nachteile im Vergleich zur teilweise deutlich teureren Konkurrenz.

Im Video wird das Motorola-Handy vorgestellt:

Motorola Edge 40 Pro vorgestellt

Motorola Edge 40 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Motorola Edge 40 Pro kostet 899 Euro und kann ab sofort auch in Deutschland bestellt werden (bei Motorola anschauen). Für den Preis bekommt ihr direkt die 12-GB-Version mit 256 GB internem Speicher.

MOTOROLA edge 40 Pro 256 GB Intersteller Black Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.04.2023 09:22 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.