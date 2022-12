Xiaomi und Oppo werden schon sehr bald neue Top-Smartphones vorstellen. Das lässt sich Motorola nicht gefallen und zieht mit. Das Moto X40 könnte eines der interessanten Smartphones werden, wenn es dann unter anderem Namen nach Europa kommt. Zu lange müssen wir nicht warten.

Motorola Moto X40 kommt bald

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag bei den chinesischen Herstellern. Jeder möchte noch in diesem Jahr seine Flaggschiffe vorstellen. Xiaomi nach einer Verzögerung am 11. Dezember, Oppo legt am 15. Dezember mit zwei Falt-Handys nach und jetzt spielt auch Motorola mit – und das auch am 15. Dezember 2022 (Quelle: Motorola). Das zu Lenovo gehörende Unternehmen hat jetzt offiziell bestätigt, dass das neue Top-Smartphone Moto X40 an diesem Tag enthüllt wird. Damit tritt es in direkte Konkurrenz mit allen großen Herstellern und braucht sich bei der Ausstattung auch nicht verstecken.

Mit dem Moto X40 haut Motorola nämlich nach dem ersten 200-MP-Smartphone Edge 30 Ultra direkt das nächste Top-Handy raus. Es kommt mit dem brandneuen Snapdragon 8 Gen 2, noch besseren Kameras, einem OLED-Display, welches mit bis zu 144 Hertz arbeitet, und soll mit dem 5.000-mAh-Akku eine lange Laufzeit bieten. Letzterer soll immerhin mit 68 Watt schnell aufgeladen werden können. Im Gegensatz zu früheren Handys ist das Moto X40 dann auch wirklich wasserdicht nach IP68 und verfügt über ein fast randloses Design. Es wird interessant sein zu sehen, wie viel Motorola für dieses Handy haben will.

Das kann das Motorola Edge 30 Ultra mit 200-MP-Kamera:

Motorola Moto X40 als Edge 40 Pro für uns?

Das Moto X40 wird von Motorola am 15. Dezember nur in China so vorgestellt. International soll die Markteinführung unter der Bezeichnung Edge 40 Pro stattfinden. Es soll sich aber grundsätzlich um das gleiche Handy handeln, nur mit anderem Namen. So war es auch beim Edge 30 Ultra. Zudem müssen wir wohl etwas länger warten. Aber das gilt auch für das Xiaomi 13 oder Oppo Find N2 Flip. China kommt zuerst und danach der Rest der Welt.

