Falls ihr Bedarf an einem Laptop mit aktueller, zukunftsfester Technologie habt, werdet ihr derzeit bei Notebooksbilliger im Rahmen der „Move 2 Modern“-Aktion fündig. Dort gibt es eine ganze Reihe Top-Notebooks mit dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem Windows 11 und Intel-Prozessoren der neuesten Generation mit starken Rabatten zu kaufen.

„Move 2 Modern“: Top-Notebooks mit Windows 11 zu Tiefstpreisen bei NBB

Wer noch Windows 10 verwendet tut gut daran, sich bei Anschaffung eines neuen Notebooks für ein Gerät mit dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem Windows 11 zu entscheiden, da dieses gegenüber Windows 10 eine ganze Reihe neuer Funktionen und Tools sowie ein deutlich verbessertes Nutzungserlebnis bietet. Weiterhin endet der Support für Windows 10 bereits in 2025, weshalb ihr mit Windows 11 auch diesbezüglich zukunftssicher aufgestellt seid. In sämtlichen Notebooks der aktuellen „Move 2 Modern“-Aktion bei Notebooksbilliger sind zudem topaktuelle Intel-Core-Prozessoren der neuesten Generation verbaut, die eine starke Rechenleistung bei allen Anwendungen bieten.

Die angebotenen Notebooks verfügen alle über genannte, starke Prozessoren sowie über Windows 11, unterscheiden sich jedoch in ihrer sonstigen Konfiguration, sodass für unterschiedliche Anwendungszwecke jede Menge Auswahl besteht. Die Geräte stammen sämtlich von den renommierten Herstellern HP, Lenovo, Asus und Acer. Im Folgenden stellen wir euch einige Beispielmodelle der Aktion vor.

Für jeden zukunftsbewussten Anwender ist etwas dabei

Das Notebook HP Pavilion x360 bietet neben Windows 11 und einem leistungsstarken, aktuellen Intel-Core-i5-Prozessor satte 16 GB Arbeitsspeicher, Intel-Iris-Xe-Grafik, eine SSD mit 512 GB Kapazität und einen 15,6-Zoll-Full-HD-Tochscreen, der das Gerät zu einem Convertible macht, sodass ihr das Gerät nicht nur klassisch über die Tastatur, sondern alternativ wie ein Tablet per Touchscreen bedienen könnt. Ebenso ist ein starker Akku mit bis zu einem Tag Laufzeit integriert, der bei Bedarf per Rapid Charge Boost schnell wieder geladen werden kann. Das HP Pavilion x360 ist also der perfekte Begleiter für unterwegs.

HP Pavilion x360 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2023 10:20 Uhr

Das Lenovo IdeaPad 5 verfügt zwar über keinen Touchscreen, dafür aber ebenfalls über 16 GB RAM, Intel-Iris-Xe-Grafik und sogar einen noch leistungsstärkeren Intel-Core-i7-Prozessor sowie eine SSD mit 1000 GB Kapazität, sodass ihr euch keine Sorgen über die Speicherung großer Datenmengen machen müsst. Beim Display handelt es sich ebenfalls um ein solides 15,6-Zoll-Full-HD.

Lenovo IdeaPad 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2023 10:09 Uhr

Im ASUS Vivobook Pro 16X ist ebenfalls ein aktueller Core-i7-Prozessor verbaut, dieses starke Gerät verfügt neben 16 GB RAM, einer 1000-GB-SSD und einem 16-Zoll-LED-Display jedoch über einen besonders schnellen GeForce-RTX-3050-Grafikchip. Dadurch ist das Notebook Usern mit gehoben Ansprüchen an die (Grafik-) Leistung wärmstens zu empfehlen.

Das Acer Aspire 3 ist das günstigste Notebook unter den hier vorgestellten Beispielgeräten der Move 2 Modern-Aktion, kann sich aber auch bezüglich seiner Leistungsdaten mehr als sehen lassen. Neben einem schnellen Intel-Core-i5-Prozessor der neuesten Generation verfügt das mit einem 15,6-Zoll-Full-HD-Display ausgestattete Laptop über satte 16 GB RAM, eine SSD mit 512 GB Kapazität und einen soliden Intel-Iris-Xe-Grafikchip.

Acer Aspire 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2023 10:20 Uhr

Neben den oben vorgestellten Geräten sind bei der Aktion aber noch jede Menge andere Modelle der Hersteller HP, Lenovo, ASUS und Acer mit tollen Rabatten verfügbar, die alle mit Windows 11 und aktuellen Intel-Core-Prozessoren fit für die Zukunft sind. Am besten durchstöbert ihr einmal die Aktion und findet das am besten zu euch passende Gerät. Es sei denn natürlich, unter unserer Auswahl ist schon euer Favorit dabei.

