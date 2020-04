Lust auf chaotischen Couch-Koop in Corona-Zeiten? Mit dem neuen Spiel Moving Out könnt ihr gemeinsam umziehen ohne euer Sofa verlassen zu müssen.

Overcooked 2 Facts

Koordination ist alles! Team 17, das Studio hinter den Koop-Hits Overcooked und Overcooked 2, hat am 28. April ein neues Spiel releast. In Moving Out steht ihr vor der Aufgabe, Umzüge im Team so effektiv wie möglich durchzuziehen – das wahnwitzige Level-Design macht das allerdings zu einer echten Herausforderung.

Moving Out: Umziehen im Team

Nachdem ihr in Overcooked versucht habt, nichts anbrennen zu lassen, geht es in Moving Out nun darum, Einrichtungsgegenstände in einen Umzugswagen zu laden – ohne Rücksicht auf Verluste. In 30 bunten Leveln müsst ihr Kühlschränke, Sofas, Tische und viele andere Möbelstücke schleppen. Obwohl ihr den Umzug theoretisch auch allein bewältigen könnt, zielt das Spiel darauf ab, zu zweit, zu dritt oder zu viert im Couch-Koop anzupacken und den besten Ablauf zu koordinieren.

Wie bereits in Overcooked ist hier Teamwork gefragt – und Hektik vorprogrammiert, wenn die Uhr gegen Null tickt und der Umzug noch nicht abgeschlossen ist. Um ans Ziel zu gelangen, dürft ihr außerdem nicht zu zimperlich sein: Zertrampelt Zäune, zerschlagt Fensterscheiben und hinterlasst ein Schlachtfeld, wenn es euch dabei hilft, die Zeit zu unterbieten.

Moving Out: Willkommener Couch-Koop vom Overcooked-Studio

Jemandem beim Umzug zu helfen, zählt wohl für die meisten Menschen zu den Aktivitäten, die momentan eher weniger vermisst werden. Moving Out zeigt euch nun aber trotzdem, wie abwechslungsreich und spaßig Umzüge eigentlich sein können – jedenfalls wenn ihr Mitbewohner oder Familienmitglieder vor Ort habt, die ihr ebenfalls dafür begeistern könnt. Ein Online-Modus ist derzeit leider nicht verfügbar.

Das Spiel ist auf der Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und auf Steam erhältlich.

Habt ihr eine Nintendo Switch? Findet hier euren Must-Have-Titel!

Ob du nun unterwegs, zu Hause auf der Couch, allein oder gegen andere Spieler zockst, die Switch ist genau die richtige Konsole dafür. Und bis Ende des Jahres bekommt die Switch auch noch zahlreiche Games. Sag' uns, welcher ist dein Must-Have-Titel für Nintendo Switch?

Was sind eure Erfahrungen mit Couch-Koop-Spielen? Habt ihr Overcooked und Overcooked 2 gespielt und dabei eure Freundschaften bis aufs Äußerste strapaziert? Sagt uns in den Kommentaren, welche Koop-Spiele ihr derzeit besonders empfehlen könnt!