Ms. Lauryn Hill & The Fugees live: Ticket-Vorverkauf ab heute

In den 90er-Jahren gab es an „The Fugees“ und ihren Songs kaum ein Vorbeikommen. Nun kehrt Ms. Lauryn Hill zurück. Ein Vierteljahrhundert nach der Trennung wurden neue Live-Konzerte von „Ms. Lauryn Hill & The Fugees“ angekündigt, auch für Deutschland. Wann beginnt der Vorverkauf und wo kann man Lauryn Hill live sehen?

Wie bei den meisten großen Events wird es auch bei den „Fugees“-Live-Terminen wieder verschiedene Vorverkaufsphasen gehen. Zunächst können Kunden mit einem Telekom-Vertrag sowie RTL-Plus-Abonnenten zuschlagen (Optionen bei RTL+ ansehen). Ab heute, Mittwoch, den 31. Juli, kann man bei den Prio-Tickets bei Telekom und RTL+ Karten vorbestellen (bei RTL+ ansehen). Bei Ticketmaster geht es am Donnerstag, den 1. August, um 10:00 Uhr los (zu Ticketmaster). Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 2. August, um 10:00 Uhr.

Ms. Lauryn Hill & The Fugees Tour 2024: Tickets & Termine

An diesen Terminen kann man Lauryn Hill und Co. live in Deutschland sehen:

Mittwoch, 16. Oktober 2024: Lanxess-Arena, Köln

Mittwoch. 30. Oktober 2024: Uber-Arena, Berlin

Freitag, 1. November 2024: Barclays-Arena, Hamburg

Als Support ist YG Marley angekündigt.

Achtet bei der Ticketsuche darauf, nur bei seriösen und bekannten Plattformen zuzuschlagen. Checkt auch, ob es sich um einen Anbieter mit eigenen Kontingenten oder um einen Zweithändler handelt. Bei Anbietern wie Viagogo oder Ticketbande gibt es immer wieder Berichte von Problemen beim Eintritt oder überteuerten Tickets.

Ms. Lauryn Hill & The Fugees live in Deutschland: Tickets, Termine & Städte

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Lauryin Hill ist bereits ab Anfang August mit den „Fugees“ unterwegs. Startschuss für die Tournee ist der 9. August in Tampa, danach geht es über Los Angeles und weitere US-Stopps weiter nach Europa. Dann stehen auch die 3 Deutschland-Termine auf dem Plan. Für die Konzerte sind Hits von „The Miseducation of Ms. Lauryn Hill“ und „The Score“ angekündigt. Zum Einhören könnt ihr hier das Erfolgs-Album „The Score“ im Stream anhören:

The Fugees sind eine US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe, die in den 1990er Jahren berühmt wurde. Die Gruppe bestand aus den Mitgliedern Lauryn Hill, Wyclef Jean und Pras Michel. Der Name „Fugees“ leitet sich vom englischen Wort „refugees“ (Flüchtlinge) ab und spiegelt die haitianischen Wurzeln der Mitglieder wider.

Die Fugees sind vor allem für ihre Mischung aus Hip-Hop, Reggae und Soul bekannt. Sie haben zwei Alben veröffentlicht: „Blunted on Reality“(1994) und „The Score“. (1996). Das zweite Album, „The Score“, war ein internationaler Erfolg und machte die Gruppe weltweit berühmt.

Einige der bekanntesten Hits der Fugees sind:

„Killing Me Softly“: Eine Coverversion des gleichnamigen Songs von Roberta Flack, die zu einem der größten Hits der Gruppe wurde.

„Ready or Not“: Ein weiterer großer Hit aus dem Album „The Score“, der die Vielfalt und Kreativität der Gruppe zeigt.

„Fu-Gee-La“: Der erste große Erfolg aus dem Album „The Score“, der die Gruppe auf die musikalische Landkarte brachte.

„No Woman, No Cry“: Eine Coverversion des Bob Marley Klassikers

Die Fugees sind für ihre innovativen und genreübergreifenden Ansätze in der Musik bekannt und haben großen Einfluss auf die Hip-Hop- und R&B-Szenen der 1990er Jahre ausgeübt.

