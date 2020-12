Wie es sich anfühlt, eine Sammlung, in die man jahrelang investiert hat und die inzwischen viel Geld wert wäre, zu verlieren, hat nun ein New Yorker erfahren müssen. Seine Mutter startete eine Säuberungsaktion – mit herzzerreißenden Folgen.

Was ist passiert?

Der unglückliche Sammler, ein Angestellter des in New York ansässigen Spielwarengeschäfts J&L Game, machte kürzlich eine grausame Entdeckung. Seine riesige Sammlung, die er in seinem Elternhaus einlagerte, wurde entsorgt. Seine Mutter, die offensichtlich nicht den Wert dieser Produkte kannte, entschloss sich bei einer Putz- und Aufräumaktion dazu, alles zu entsorgen.

Vor rund zwei Jahren ließ der New Yorker seine umfangreiche Sammlung schätzen. Der Schätzwert lag bei mehr als 500.000 US-Dollar. Im Laufe der Jahre wäre es vermutlich mehr gewesen.

Was beinhaltete die Sammlung?

Laut der Seite Gamerant umfasste die Sammlung mehr als 500 PS1-Spiele, die zur Hälfte noch eingeschweißt waren, dazu kamen Weitere. Doch nicht nur Software war betroffen, auch einige seltene alte Konsolen wurden entsorgt. Dazu gehören das Famicom, Super Famicom, ein Atari-System sowie das extrem seltene NeoGeo AES und vieles mehr. Er habe „im Grund jedes System und Spiel verloren“, das er im Haus seiner Eltern zurückließ.

Doch nicht nur Videospiele und Konsolen fielen seiner Mutter zum Opfer, auch Musikinstrumente und Zubehör, seltene Sammelkarten sowie Comic-Sammlungen wurden bei der Säuberungsaktion entsorgt. In Zukunft wird er sein Hab und Gut wohl besser im Auge behalten.