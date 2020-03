Mysteriöses Sony-Smartphone aufgetaucht – was plant das Unternehmen?

Sony hat kürzlich neue Android-Smartphones vorgestellt, die ein durchwachsenes Echo hinterlassen haben. Nun ist aber ein neues Modell aufgetaucht, das durchaus vielversprechend klingt. Einen großen Haken gibt es aber.

Sony plant günstiges Outdoor-Handy

Sony hat Ende April insgesamt drei neue Android-Smartphones vorgestellt. Angeführt wird das Trio vom Xperia 1 II, das den absoluten High-End-Sektor abdeckt. Zudem gab es noch das Xperia 10 II und Xperia L4 zu sehen, die die Mittel- und Einsteigerklasse abdecken. Jetzt wurde ein weiteres Handy bei der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA gesichtet. Dieses trägt den Namen Sony S20A und deckt einen ganz besonderen Bereich ab. Der japanische Hersteller plant nämlich ein robustes Outdoor-Handy. Das kann man zumindest den ersten Fotos von der Zulassungsbehörde entnehmen:

Man sieht sehr deutlich das robuste Design des Gehäuses aus Kunststoff. Das kennen wir in der Form von Samsung-Handys, die ebenfalls für den Outdoor-Einsatz konzipiert sind. Wer jetzt ein High-End-Smartphone erwartet, wird enttäuscht sein. Es handelt sich um ein Einsteiger-Handy, das mit einem 5,45-Zoll-Display und 4.000-mAh-Akku ausgestattet ist. Es kommt ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz zum Einsatz. Der Fokus dürfte auf einer extrem langen Akkulaufzeit liegen, damit man lange damit arbeiten kann, wenn man unterwegs ist und keine Steckdose zur Verfügung hat.

Neues Sony-Handy mit Android 6?

Das Mysteriöse an dem neuen Sony-Smartphone ist das Betriebssystem, das vorinstalliert ist. Es wird bei der TENAA nämlich mit Android 6 angegeben – berichtet GSMArena. Es ist eigentlich unmöglich, dass ein neues Modelle mit einer so alten Android-Version erscheint. Aktuell ist Android 10 im Einsatz. Mindestens Android 9 Pie sollte schon drin sein. Alles davor ist einfach unrealistisch. Selbst wenn Sony dieses Modell für einen speziellen Zweck entwickeln würde, und dort eine stark angepasste Software zum Einsatz kommt, wäre Android 6 zu alt dafür. Es wird also spannend sein zu sehen, ob Sony dieses Smartphone auf den Markt bringt. Interessant wäre es in jedem Fall.