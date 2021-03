Nanu, was ist denn hier los? Viele Benutzer von Google Chrome dürften sich wohl diese Frage stellen. Ein Symbol in der Adresszeile sorgt für Verwirrung. GIGA erklärt, was es mit dem Viereck auf sich hat und wofür es gut ist.

Google Chrome Facts

Google Chrome ist der mit Abstand beliebteste Browser in Deutschland. Fast jeder zweite Internetnutzer hierzulande verwendet den Browser, wie Zahlen von Statista belegen. Bei so einem Marktanteil fällt jede noch so kleine Änderung natürlich sofort auf. Ein viereckiges Symbol in der Adresszeile sorgt für Kopfkratzen unter Chrome-Nutzern: Was ist das?

Google Chrome: Integrierter QR-Code-Generator macht Teilen von Webseiten einfacher

Hierbei handelt es sich um einen QR-Code-Generator. Damit können Webseiten auf bequeme Art mit anderen geteilt werden. Ein Klick genügt – schon generiert der Chrome-Browser einen entsprechenden QR-Code, der beim Scan direkt auf die entsprechende Seite führt. Den QR-Code können Nutzer dann zum Beispiel herunterladen und verschicken. Wer ein Smartphone mit QR-Scanner-App besitzt, muss das Symbol nur noch abfotografieren und wird zur Webseite geleitet.

Der Einsatzzweck dieser Funktion ist vielfältig. Aktuell wäre es zum Beispiel naheliegend, dass Einzelhändler einen QR-Code ausdrucken, der dann auf die Webseite ihres Geschäfts weiterleiten könnte. Vor dem Ladenlokal müssten Kunden ihn dann lediglich mit dem Handy abscannen und könnten online einen Shopping-Termin ausmachen.

Lenovo Chromebook bei Amazon

Für den Spielspaß im Browser:

Google verbessert Chrome-Browser

In jüngerer Zeit hat Google viel für den Chrome-Browser getan. So wurde etwa das Wechseln zwischen Nutzerprofilen einfacher und Benutzer der mobilen Variante für Android-Smartphones freuen sich über die Möglichkeit, Webseiten optional als Vorschau anzeigen zu lassen. Auf dem Mac soll außerdem bald der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Trotz des großen Erfolges von Google Chrome ruht sich der US-amerikanische Suchmaschinenanbieter also nicht auf den Lorbeeren aus.