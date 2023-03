Die PlayStation hat einige große Hits zu bieten, die es bisher nie auf den PC geschafft haben. Auch die packende Geschichte von The Last of Us war fast 10 Jahre lang nur auf den Sony-Konsolen spielbar. Jetzt ändert sich das endlich.

The Last of Us Facts

The Last of Us Part 1 erscheint endlich auf dem PC

Am 14. Juni 2013 ist The Last of Us für die PlayStation 3 erschienen. Danach folgte ein Remaster und ein Nachfolger für die PS4 und ein Remake für die PS5. Es gibt sogar eine ganze TV-Serie, die auch eine zweite Staffel bekommen soll. PC-Spieler schauten dabei die ganze Zeit doof aus der Wäsche. Jetzt ist die fast 10 Jahre lange Wartezeit jedoch fast vorbei. Am 28. März erscheint The Last of Us Part 1 endlich auf Steam und im Epic Games Store.

Inhaltlich entspricht die PC-Version der des PS5-Remakes, das bereits im September 2022 erschienen ist. Ihr bekommt also die Einzelspieler-Story und den unabhängig spielbaren DLC „Left Behind“. Zu den Verbesserungen des Remakes gehört eine gehörig aufgemotzte Grafik. Vor allem die Gesichter der Charaktere sehen ein ganzes Stück besser aus als noch auf der PS3 und PS4. Wenn ihr bereits zugeschlagen habt, könnt ihr The Last of Us Part 1 schon jetzt bei Steam herunterladen, um dann bei der Freischaltung am Dienstagnachmittag sofort loslegen zu können.

Schaut euch hier den Trailer für die Steam-Version von The Last of Us an:

The Last of Us Part 1: Trailer für die PC-Version

The Last of Us: Spieler warten auf Steam-Release

Die PC-Version von The Last of Us Part 1 auf Steam und im Epic Games Store bietet Features wie etwa Audiodeskription, einen Hoch-Kontrast-Modus und Controller-Support mit vielen Anpassungsmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es einen Speedrun-und Permadeath-Modus.

PlayStation-Hersteller Sony zeigt jetzt schon seit einiger Zeit, dass er Konsolenexklusivität nicht mehr ganz so ernst nimmt. So wurde beispielsweise auch Marvel's Spider-Man und God of War auf Steam veröffentlicht. Aktuell steht The Last of Us Part 1 auf dem dritten Platz der Steam-Topseller. Es scheint also noch einige Spieler zu geben, die die Geschichte von Joel, Ellie und den Pilzzombies selbst nach all den Jahren noch einmal selbst spielen wollen (Quelle: Steam).