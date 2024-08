Nach 13 Jahren: Netflix veröffentlicht 3. Staffel von Kult-Serie

Anime-Fans sind überglücklich: Nach 13 Jahren läuft endlich die dritte Staffel von Nah bei dir – Kimi ni Todoke auf Netflix. Und der Streaming-Anbieter hat noch eine große Überraschung für das Comeback in petto.

Lange mussten Anime-Fans warten, aber jetzt ist sie da: Staffel 3 von Nah bei dir – Kimi ni Todoke ist auf Netflix gestartet.

Ganze 13 Jahre sind seit dem Ende der zweiten Season vergangen und jetzt geht die Love-Story zwischen Sawako und Kazehaya endlich weiter. Holt also schonmal die Taschentücher raus – es wird tränenreich.

Den offiziellen Trailer zur 3. Staffel Kimi ni Todoke seht ihr hier: