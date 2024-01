Nach 14 Jahren Chaos: Langersehnter Shooter Stalker 2 lässt Fans jubeln

Die Wartezeit auf eine der größten Shooter-Hoffnungen der letzten Jahre hat wohl endlich ein Ende: Das Game-Pass-Highlight Stalker 2 hat endlich einen festen Release-Termin für 2024 bekannt gegeben.

Stalker 2 Facts

Stalker 2: Shooter-Hoffnung bekommt endlich Release-Datum

Zum ersten Mal haben Shooter-Fans 2010 gehört, dass sich Stalker 2: Heart of Chornobyl in Arbeit befindet – nach dieser Ankündigung durchlief das Projekt jedoch eine mehr als komplizierte Entwicklungszeit. Nach einem Beinahe-Bankrott musste das ukrainische Studio GSC Game World das Projekt jahrelang ruhen lassen und konnte es erst wieder 2018 aufnehmen. Die russische Invasion der Ukraine 2022 unterbrach die Entwicklung erneut, doch GSC konnte selbst diese massive Hürde überwinden.

Anzeige

Nun hat der Entwickler den voraussichtlichen Release-Termin für Stalker 2: Heart of Chornobyl in einem kurzen Trailer bekannt gegeben – der Shooter soll am 5. September 2024 erscheinen.

Schaut euch hier den neuen Ankündigungstrailer zu Stalker 2: Heart of Chornobyl an:

Stalker 2: Heart of Chornobyl: Announcement-Trailer

Stalker 2: Horror-Shooter ab sofort vorbestellbar

In Stalker 2 kehrt ihr in die atomar verseuchte Sperrzone zurück und müsst euch in dem Sci-Fi-Horror-Szenario gegen allerlei düstere Mutanten und andere Überlebende behaupten. Der Shooter ist ab sofort in verschiedenen Editionen vorbestellbar – bei Amazon könnt ihr zwischen der Standard, Limited und Collector’s Edition wählen, die preislich zwischen 59,99 Euro und 189,99 Euro rangieren. Die ebenfalls gelistete Ultimate Edition ist derzeit nicht verfügbar (bei Amazon ansehen).

Anzeige

S.T.A.L.K.E.R. 2 - The Heart of Chornobyl (Xbox Series X) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.01.2024 12:25 Uhr

Bislang ist der Shooter exklusiv für die Xbox und den PC angekündigt – PS5-Spieler gehen demnach leer aus. Mit einem Game-Pass-Abo könnt ihr das Spiel übrigens ohne Extra-Kosten direkt zur Veröffentlichung zocken, denn das Stalker 2: Heart of Chornobyl ist als Day-One-Release fest eingeplant und dürfte eines der Game-Pass-Highlights dieses Jahres darstellen.

Anzeige

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monat Mitgliedschaft | Xbox/Win 10/11 PC - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.01.2024 13:32 Uhr

Bis September 2024 ist es ja noch eine Weile – bis dahin solltet ihr euch diese 7 Game-Pass-Geheimtipps nicht entgehen lassen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.