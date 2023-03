GTA ist der Prototyp und das Vorbild für ein Open-World-Spiel mit Gangster-Setting. Die True-Crime-Spiele hatten allerdings einen entgegengesetzten Ansatz. Wir erklären euch, warum die Fans sich immer noch eine Fortsetzung wünschen.

Fans wünschen sich ein Comeback von True Crime

Der Erfolg von GTA hat viele Nachahmer hervorgebracht: Saints Row, Mafia, Der Pate, Scarface: The World Is Yours und noch einige andere. Der gemeinsame Konsens: Ihr baut euch als aufstrebender Gangster ein kriminelles Imperium auf.

Anfang der 2000er-Jahre drehte Publisher Activision den Spieß aber um! In True Crime: Streets of LA schlüpft ihr in die Rolle eines knallharten Cops, der für Recht und Ordnung auf den Straßen der amerikanischen Großstadt sorgt.

Dafür wurde die Metropole detailgetrau nachgebaut und mit mehr als 100 Missionen ausgestattet.

Das rechtschaffende Konzept kam bei den Spielern an und auch die Fachpresse vergab vorzeigbare 77 Prozent (siehe Metacritic).

Wie beliebt das Open-World-Spiel auch heute noch ist, beweist dagegen ein neuer Reddit-Thread:

In den zahlreichen Kommentaren wird aber nicht nur das Original, sondern auch der Nachfolger True Crime: New York City aus dem Jahr 2005 ausgiebig gelobt.

„Ich fand es toll, dass ich in True Crime New York wählen konnte, ob ich ein guter oder ein böser Bulle sein wollte. Außerdem konnte man als Undercover-Polizist seine Marke zeigen, wenn die Polizisten sagten: „Was, der Typ hat eine Waffe“, und dann kam: „Ach, mach weiter“.“ (Reddit-User angryatthings)

Das Moral-System der beiden Games, welches es Spielern ermöglicht unterschiedlich vorzugehen, wird mehrfach positiv erwähnt. Immerhin war so ein System vor 20 Jahren eine echte Innovation!

Besonders oft wird aber auch die kuriose Möglichkeit erwähnt, in die Rolle von Rapper Snoop Dogg zu schlüpfen. Wer nämlich 30 Collectibales in der Spielwelt einsammelt, der konnte den Musiker als spielbare Figur freischalten. Alternativ reichte auch ein Cheat-Code.

True Crime 3 existiert, aber anders als gedacht

Auch wenn die Reihe wohl keine zweite Chance bekommen wird, so gibt es doch einen inoffiziellen Nachfolger. Die Rede ist von Sleeping Dogs, welches 2012 veröffentlicht wurde und sehr an die True-Crime-Spiele erinnert. Mehr dazu in diesem Artikel:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.