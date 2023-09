Nach 29 Jahren: PlayStation-Chef trifft harte Entscheidung

Der Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment zieht den Schlussstrich. Nach fast 30 Jahren im Sony-Konzern will der PlayStation-Chef Jim Ryan im März 2024 nun seinen Posten räumen.

PlayStation-Chef Jim Ryan verlässt Sony

Seit 2019 bekleidet Jim Ryan schon das Amt des Präsidenten von Sony Interactive Entertainment. Bei Sony angefangen hat Ryan jedoch schon viel früher. Seit 1994 ist er bereits treuer Mitarbeiter des Konzerns. Doch nun zieht Ryan den Schlussstrich.

Wie aus einer offiziellen Pressemeldung von Sony hervorgeht, hat sich Jim Ryan dazu entschieden, als CEO von Sony Interactive Entertainment zurückzutreten. Bis zum 31. März 2024 wird er noch sein Amt bekleiden, danach übernimmt Hiroki Totoki, der Präsident der Sony Group Corporation, übergangsweise den Posten, bis ein offizieller Nachfolger gefunden ist.

Jim Ryan verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht:

„(…) ich habe es zunehmend als schwierig empfunden, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika miteinander zu vereinbaren. (…) PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein, und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von Sony Interactive Entertainment angeht.“

Böses Blut scheint es also nicht zu geben. Wie es für Jim Ryan weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Vielleicht setzt sich der inzwischen 55-Jährige auch vorzeitig zur Ruhe. Das nötige Kapital dafür dürfte er nach seiner steilen und langjährigen Karrieren bei Sony auf jeden Fall haben.

Wie geht es jetzt mit PlayStation weiter?

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass Totoki zusammen mit Sony-Chef Kenichiro Yoshida und dem Management-Team von Sony Interactive Entertainment am „nächsten Kapitel der PlayStation-Zukunft“ arbeitet. Was genau das bedeutet, bleibt offen. Wahrscheinlich wird es keine großen Änderungen an der aktuellen PlayStation-Strategie geben, solange kein Nachfolger für Jim Ryan gefunden wurde.

