Nach 3 Monaten schon 30 Prozent günstiger: Xbox reduziert kontroverses Fantasy-RPG

Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt ein kontroverses Fantasy-RPG nur drei Monate nach seinem Release mit einem satten 30 Prozent Rabatt sichern. Dragon’s Dogma 2 hat die Community gespalten – wie kommt es bei euch an?

Dragon’s Dogma 2 hat zu seinem Release am 21. März 2024 für jede Menge Aufruhr gesorgt – manche Spieler feierten das Fantasy-RPG dank der spannenden Abenteuer, die es bereithält, andere kritisierten es für seine behäbige Reisemechanik und die Mikrotransaktionen. Wenn ihr bislang Abstand gehalten habt, könnt ihr euch jetzt zu einem reduzierten Preis selbst ein Bild machen, denn das Rollenspiel ist im Xbox-Store um 30 Prozent günstiger zu haben.

Dragon’s Dogma 2: Xbox reduziert Fantasy-RPG

In Dragon’s Dogma 2 schlüpft ihr in die Rolle des Erweckten – ein Held, der durch die sagenumwobenen Gebiete von Vermund und Battahl zieht und dort den Bewohnern bei zahlreichen unterschiedlichen Mission zur Seite steht. Ihr müsst nicht nur Drachen und andere Monster bekämpfen, sondern euch auch noch in einem schwelenden politischen Konflikt positionieren. Bei euren Abenteuern könnt ihr neben euren eigenen Fähigkeiten auf eure Vasallen zählen, mystische Wesen, die euch begleiten und in Gefechten unterstützen.

Schaut euch hier den Trailer zu Dragon’s Dogma 2 an:

Dragon's Dogma 2 - Launch Trailer

Auf Metacritic zeigt sich, wie kontrovers Dragon’s Dogma 2 aufgenommen wurde – während die Kritiker dem Rollenspiel eine starke Wertung von 86 spendiert haben, reicht es in der Community gerade einmal für eine 6,3. Vor allem die Gameplay-Mechanik, die sehr stark auf freies Erkunden ohne Schnellreisen und andere vertraute Komfort-Features setzt, spaltet Spieler.

Wenn ihr dem Fantasy-RPG dennoch eine Chance geben wollt, könnt ihr es euch auf der Xbox jetzt für 52,49 Euro statt 74,99 Euro sichern. Der Rabatt läuft noch bis zum 17. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

In unserem Test kam Dragon’s Dogma 2 sehr gut weg – trotz der Ecken und Kanten:

Xbox-Bestseller: Jede Menge Horror in den Top 10

Auch wenn es mit dem Rabatt für Dragon’s Dogma 2 aktuell in den Xbox-Charts wieder etwas nach oben geht, reicht es noch nicht für die Top 10 – dort dominieren derzeit vor allem Spiele aus dem Horror-Genre. Unter anderem finden sich Killing Floor 2, Stalker: Legends of the Zone und The Beast Inside ganz weit vorne. (Quelle: Xbox)

Auch ein Kult-Zombie-Spiel knackt jetzt mit einem satten Rabatt die Top 10 im Xbox-Store:

