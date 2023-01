Es kommt vor, dass in Spielen im Nachhinein aufgrund von Ereignissen noch etwas geändert werden muss. Der jüngste Fall betrifft das Spiel Madden NFL 23. Hier wird eine Sieges-Sequenz gestrichen, weil sie zu sehr an einen tragischen Vorfall erinnert, der sich erst kürzlich zutrug.

Madden NFL 23: EA entfernt Sequenz aus dem Spiel

Es reicht nicht immer nur Football zu schauen. Manchmal will man sich auch selbst in das Geschehen stürzen. Wenn man selbst kein Mitglied der National Football League ist – oder keinen Bock auf Vereinssport hat – muss man halt auf Spiele wie beispielsweise EAs Madden NFL 23 zurückgreifen. Das Sportspiel stellt laut eigenen Angaben aktuelle NFL-Superstars sowie Legenden der Hall of Fame zur Verfügung, aus denen man sich sein perfektes Team zusammenstellen kann (Quelle: EA).

Neben dem eigentlichen Football bietet das Spiel auch kleine Sieges-Sequenzen, die nach besonderen Erfolgen eingeblendet werden. Unter anderem gehört dazu eine Animation, die eine simulierte Herz-Lungen-Wiederbelebung und Defibrillation zeigt. Diese Szene wird bald entfernt – Grund ist der Zusammenbruch eines Buffalo-Bills-Spielers am 2. Januar 2023 (Quelle: arsTechnica)

Diese Sequenz wird es im Spiel bald nicht mehr geben:

Damar Hamlin brach nach einem Tackling eines anderen Spielers auf dem Feld zusammen. Nach einem Herzstillstand wurde er vor Ort mit entsprechenden Maßnahmen wiederbelebt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Wie EA Sports nun CBS Sport mitteilte, werden jetzt Schritte unternommen, um den sich ähnelnden Jubel im Spiel in den kommenden Tagen zu entfernen. Dieser war bereits seit Jahren Teil der Reihe und stammt aus dem Jahr 2017, als Spieler so taten, als würden sie einen Ball wiederbeleben.

Madden NFL 23: Was sagen Gamer zu dem Spiel?

EA hat beispielsweise mit der FIFA-Reihe sehr erfolgreiche Sportspiele – Madden NFL 23 gehört allerdings nicht dazu. Je nachdem auf welcher Plattform erzielt das Spiel bei Metacritic lediglich eine Wertung von 68 bis 70 Punkten, wobei die Xbox-Version am besten abschneidet. Kritisiert werden unter anderem die vielen Mikrotransaktionen und dass sich die Spielreihe im Laufe der letzten Jahre nicht weiterentwickelt hat (Quelle: Metacritic).