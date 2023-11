Nach Fan-Aufschrei: Ubisoft erklärt Assassin’s-Creed-Skandal

Unerwünschte Ingame-Werbung für Assassin’s Creed Mirage hat in der Gaming-Community für Unruhe gesorgt. Publisher Ubisoft lieferte daraufhin eine Erklärung zu dem Vorkommnis ab, die nicht alle Spieler zufrieden stellen dürfte.

Update vom 24. November 2023:

Nachdem sich Fans über Werbung für Assassin’s Creed Mirage beschwert haben, die in anderen Assassin’s-Creed-Spielen beim Zocken eingeblendet wurde, hat Ubisoft in einem Statement an die Website The Verge Stellung bezogen. Der Publisher spricht von einem technischen Fehler. Das Unternehmen habe die Werbung aus den entsprechenden Spielen entfernt, sobald es darauf aufmerksam gemacht worden war. Allerdings schweigt sich Ubisoft dazu aus, wie und warum es zu diesem Fehler gekommen ist. Der Werbebildschirm zu AC Mirage wird sich jedenfalls nicht von allein entworfen und in Spiele derselben Abenteuerreihe integriert haben. (Quelle: TheVerge)

Originalmeldung vom 24. November 2023:

Assassin’s Creed Mirage: Dreiste Werbung sorgt für Aufschrei

Aufdringliche Werbung zählt in der Gaming-Community nicht gerade zu den beliebtesten Features, die Publisher in ihren Spielen verstecken können. Dementsprechend negativ fallen die Reaktionen von Spielern aus, die in Assassin’s Creed Odyssey plötzlich von einer Werbung für Assassin’s Creed Mirage überfallen werden.

In einem Reddit-Post zeigt User triddell24, wie beim Zocken von Assassin’s Creed Odyssey zum Black Friday eine Ingame-Werbung für den Nachfolger Mirage aufploppt, als er versucht, die Karte zu öffnen. Auch andere Spieler berichten, dass ihnen die Werbung angezeigt worden ist.

Assassin’s Creed: Community verurteilt Ingame-Werbung

Spieler stören sich verständlicherweise daran, dass ihnen unerwünschte Werbung in einem Vollpreis-Game angezeigt wird. Dass sich das Pop-Up schnell wegklicken lässt, ändert nichts daran, dass viele Gamer über Ubisofts Marketing-Aktion erzürnt sind. Gleichzeitig melden sich auch einige Kommentatoren unter dem Reddit-Post und geben zu Protokoll, dass sie von dem Publisher traurigerweise nichts anderes erwartet haben. Wiederum andere befürchten, dass sich diese Taktik in Zukunft häufen wird. Ob sich Ubisoft die Kritik bei künftigen Anlässen zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten.

„Ja, dieser Mist sollte als absolut inakzeptabel gelten.“ (Reddit-User PineWalk1)

„Super, Ubisoft. Wie immer richtig elegant.“ (Reddit-User Balc0ra)

„Ubisoft macht sowas und die NBA 2K Spiele zeigen bei den Ladebildschirmen echte Werbeblöcke. So sieht die Zukunft aus und wir sollten alle ziemlich wütend darüber sein.“ (Reddit-User DreadedChalupacabra)

