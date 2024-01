Nach fast 30 Jahren: Skyrim-Vorgänger hat endlich ein fantastisches Gratis-Remaster

Vor The Elder Scrolls 5: Skyrim kamen anderen Spiele, wie Oblivion, Morrowind oder auch der zweite TES-Teil Daggerfall. Nach jahrelanger Entwicklung gibt es jetzt endlich eine fertige Mod-Sammlung zu Daggerfall, die euch mit einem Klick ein kostenloses Remaster zu dem verrückten Meisterwerk schenkt.

Daggerfall Unity: Gigantisches Daggerfall mit besserer Grafik & etlichen Neuerungen

Obwohl Daggerfall 1996 erschienen ist und archaisch in seiner originalen Grafik wirkt, konnte kein Spiel bis heute jene Freiheit in einem Rollenspiel nachahmen. Daggerfall ist gigantisch – mit 15.000 Städten sowie Dörfern, 750.000 NPCs und einer Welt, die so groß wie ein europäisches Land ist. Was heutige Blockbuster zu simulieren versuchen, hatte Daggerfall damals schon geschafft. Mit der nun erschienenen Mod-Kollektion Daggerfall Unity könnt ihr den zweiten The-Elder-Scrolls-Teil endlich ohne uralte Grafik und mit zahllosen Verbesserungen erleben.

Falls ihr je wissen wolltet, woher Skyrim und Oblivion stammen – spielt Daggerfall Unity. Und das Beste: Es ist komplett kostenlos.

Schaut in das Video von GamerZakh, um einen komplexen Einblick zu erhalten:

The Elder Scrolls 2: Daggerfall ist ein riesiges Fantasy-Open-World-RPG aus der First-Person-Perspektive, in dem ihr die Regionen Hochfels und Hammerfall erkundet. Ihr müsst einen komplexen Charakter erstellen und könnt eine hochgelobte Story in der The-Elder-Scrolls-Welt erleben. Durch die Größe der Spielwelt und die verschiedenen Systeme ist jeder Spieldurchlauf unterschiedlich.

Daggerfall Unity: Was es ist und wie ihr es installiert

Daggerfall Unity ist eine Sammlung an Mods für das originale Daggerfall. Die gesamte Sammlung müsst ihr also nicht selbst zusammenstellen, sondern ihr könnt sie mit einem Klick herunterladen. Daggerfall Unity setzt alles daran, das originale RPG in die heutige Zeit zu holen, ohne zu viel zu verändern.

Wenn ihr Daggerfall Unity ausprobieren wollt, müsst ihr euch zuerst The Elder Scrolls 2: Daggerfall holen, das jedoch seit mehreren Jahren kostenlos ist. Ihr könnt es über GOG, Steam oder auf der offiziellen Bethesda-Homepage herunterladen. Daggerfall Unity könnt ihr euch schließlich über GOG holen oder es einfach über den offiziellen Link der Modder herunterladen (Quelle: Daggerfall Unity auf GitHub).

Ihr wollt ein RPG spielen, das ähnlich wie Daggerfall eine riesige Welt bieten möchte? Schaut euch The Wayward Realms an – ein spannendes Fantasy-Rollenspiel, das gerade von den Daggerfall-Schöpfern entwickelt wird. The Elder Scrolls 2: Daggerfall ist 1996 für Windows-DOS erschienen.