Guardians of the Galaxy 3 beendet eine der bekanntesten Marvel-Reihen der letzten Jahre. Wie es danach mit dem MCU weitergehen soll, wird derweil immer unsicherer – ganz besonders, da zwei große Stars den Marvel-Kosmos für immer verlassen.

Dass Guardians of the Galaxy 3 der letzte Teil der Reihe wird, ist bereits länger bekannt. Allerdings ist das MCU ja durchaus für etliche Gastauftritte und Superheldenzusammenführungen berühmt, weshalb Guardians of the Galaxy 3 eigentlich nicht unbedingt das Ende der Guardians selbst bedeuten muss. Oder etwa doch?

Wie Marvel-Regisseur James Gunn vor Kurzem auf Instagram bestätigt hat, wird GotG 3 überraschend düster werden – denn mindestens eine Person oder ein Wesen werden im Film sterben (Quelle: Comicbook). Klar ist hierbei natürlich nicht, wer oder was sterben wird, und ob es sich um einen integralen Charakter der Guardians-Crew handeln wird. Es würde sich allerdings anbieten, jenen Charakter sterben zu lassen, dessen Schauspieler auf jeden Fall nie wieder in seine galaktische Haut schlüpfen will.

Zwei Marvel-Stars nehmen Abschied – was bei einem von ihnen besonders schlimm ist

Wie Dave Bautista bereits in einem Interview bestätigt hat, will er nach GotG 3 nicht in seine Rolle als Drax zurückkehren (Quelle: GQ). Das würde auch bedeuten, dass er gern auf weitere Gastauftritte im MCU verzichtet. Stattdessen möchte er sich auf ernste Rollen konzentrieren, wie etwa seine Figur in Dune und dem kommenden Film Dune: Teil 2.

Noch größere Auswirkungen wird aber sicherlich der Abschied von James Gunn haben. Nach GotG 3 wird der Regisseur und Produzent das MCU für immer verlassen und als Kopf des DCEUs (DC Extended Universe) arbeiten. Sein nächstes großes Projekt ist der kommende DC-Blockbuster Superman: Legacy, der 2025 erscheinen soll. Mit Gunn an Bord hat das DC-Universe große Pläne für kommende Filme und Serien – und das in einer Zeit, in der Marvel durchaus zu kämpfen hat.

Letztendlich wird es also trotzdem keinen Mangel an Superheldenfilmen geben, doch ohne Guardians of the Galaxy und James Gunn wird es das MCU womöglich noch schwerer haben, zurück ins Rampenlicht zu schwingen. Guardians of the Galaxy 3 kommt am 3. Mai 2023 in die deutschen Kinos.