Ein Hacker-Angriff sorgte für einen kompletten Betriebsausfall, dann folgte die Insolvenz. Für den deutschen Fahrrad- und E-Bike-Hersteller Prophete sah es lange schlecht aus. Jetzt folgt die gute Nachricht: Ein Investor übernimmt das Ruder. Produktion und Verkauf laufen weiter.

Prophete: E-Bike-Hersteller macht weiter

Für den deutschen Traditionshersteller Prophete waren es aufregende Monate. Eine umfangreiche Cyberattacke sorgte Ende 2022 dafür, dass die Produktion von Fahrrädern und E-Bikes vollständig zusammenbrach. Das vor über 100 Jahren gegründete Unternehmen sah sich daraufhin gezwungen, Insolvenz anzumelden. Auch eine unerwartet schwache Geschäftsentwicklung sorgte für die Zahlungsunfähigkeit.

Nun folgt wohl doch ein glückliches Ende. Nach Angaben des Insolvenzverwalters ist ein Käufer für die Traditionsmarke gefunden worden. Dutech aus Singapur übernimmt Prophete und die Marke Cycle Union (Quelle: Brinkmann & Partner). Beide Standorte in Rheda-Wiedenbrück und Oldenburg sollen erhalten und sämtliche Mitarbeiter weiter beschäftigt werden. Zur Übernahmesumme sind keine Details öffentlich gemacht worden.

Der Investor soll vor allem bei der E-Mobilität Potenzial für Prophete und Cycle Union sehen. Bestehende Kunden- und Lieferbeziehungen sollen fortgesetzt werden. Auch über den Online-Shop von Prophete lassen sich herkömmliche Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter weiter erstehen.

Prophete-Investor: Verbindung zur Deutschen Bahn

Der Investor Dutech aus Singapur gehört dem amerikanischen Unternehmer Dr. Johnny Liu. Weltweit beschäftigt die Gruppe rund 2.600 Mitarbeiter, in Deutschland kommt man auf 800 Angestellte. Dutech stellt unter anderem E-Bike-Komponenten her, ist aber auch für Produkte in den Bereichen Sicherheitstechnik und Ticket-Automaten verantwortlich. Unter anderem setzt die Deutsche Bahn auf Ticket-Automaten des Herstellers.

