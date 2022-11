In Zeiten von Corona ist das Interesse an normalen Fahrrädern, besonderen Gravel Bikes, aber auch E-Bikes in verschiedensten Ausführungen in die Höhe geschossen. Gleichzeitig gab es Lieferschwierigkeiten und so stiegen die Preise massiv. Jetzt wendet sich das Blatt wieder.

Rose senkt Preise für Fahrräder

Wenn ihr euch in den letzten zwei bis drei Jahren kein Fahrrad oder E-Bike zum hohen Preis gekauft, sondern das Geld gespart habt, dann dürfte jetzt eure Zeit kommen. Erste Hersteller spüren nämlich, dass die Absatzzahlen sinken. Deswegen werden nach langer Zeit wieder Rabatte gewährt, die es zuletzt vor der Corona-Pandemie gab. Rose hat als einer der bekanntesten Fahrradhersteller bereits bestätigt, dass die Preise um 15 Prozent gesenkt werden (Quelle: Handelsblatt). Andere Händler dürften folgen, denn es gibt zwei wichtige Gründe, wieso die Preise sinken werden:

Die Lieferengpässe lassen nach, sodass wieder mehr Fahrräder gebaut und auf den Markt gebracht werden können.

Weiterhin sorgt die Energiekrise aktuell dafür, dass viele Menschen ihr Geld zusammenhalten und keine großen Käufe mehr tätigen.

Der Rose-Chef will mit den Rabatten einen Impuls zum Kauf setzen und die Produktion optimieren, um so Kosten zu sparen und das etwas auszugleichen. Doch auch der Fahrrad-Onlinehändler Bike24 spricht von einem „herausfordernden Umfeld“ und „eingetrübter Konsumstimmung“. Schon im 2. Quartal 2022 hat der Umsatz gelitten.

Preise für Fahrräder werden sinken

Wir gehen also davon aus, dass die Preise für Fahrräder und E-Bikes in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr spürbar sinken werden. Viele Fahrradhersteller haben in den letzten Jahren vom Fahrrad-Boom und den hohen Preisen profitiert. Jetzt dürfte wieder die Zeit anbrechen, in der man bei der Frage nach einem Nachlass nicht ausgelacht wird, weil der Verkäufer dann sagt, dass es 50 Menschen gibt, die dieses Fahrrad zu dem Preis abnehmen. Hab ich selbst bei der Suche nach einem Gravel Bike erlebt. Deswegen warte auch ich jetzt erst einmal ab, was in den kommenden Wochen passiert, bevor ich zuschlage.