Nach Netflix: Ex-Witcher Henry Cavill greift erneut zum Schwert

Das Highlander-Reboot nimmt nach etlichen Jahren in der Entwicklung endlich Fahrt auf! Wir verraten euch, warum sich vor allem John-Wick-Fans auf den neuen Film mit Superstar Henry Cavill freuen können.

Alle Infos zum neuen Highlander-Film

Schon seit etlichen Jahren plant Hollywood ein Reboot von Highlander. Der Kultfilm von 1986 handelt von einem unsterblichen Krieger, der sich im New York der Gegenwart einer finalen Schlacht stellen muss.

Nun wird das Projekt mit Henry Cavill in der Hauptrolle aber endlich konkret! So sollen die Dreharbeiten im Januar 2025 in Schottland starten. Das hat Regisseur Chad Stahleski in einem neuen Interview verraten (Quelle: Collider).

Der Release des Films soll dann irgendwann 2026 erfolgen.

Cavill heizt in der Zwischenzeit schon mal die Erwartungen der Fans an. So ließ der ehemalige Superman-Darsteller verlauten, dass die Schwert-Kampfszenen von Highlander alle seine bisherigen Arbeiten übertreffen werden (Quelle: The Hollywood Reporter).

Das schließt auch die spektakuläre Szene aus dem Netflix-Hit The Witcher mit ein, die damals für viel Furore im Netz sorgte.

Wer die besagte Szene verpasst hat, der kann sie hier nachholen:

Das Highlander-Reboot wird ein Action-Fest

Generell dürfen sich Filmfans auf besonders viel Action in der Neuauflage freuen, immerhin ist der ehemalige Stuntman und Regisseur Stahleski eine echte Koryphäe auf dem Gebiet. Das beweisen vor allem seine vier John-Wick-Filme mit Keanu Reeves in der Hauptrolle.

