Während ihr im Geister-Schocker Phasmophobia nur gegruselt werdet, dürft ihr in Forewarned auch gruseln: Das neue Horrorspiel schickt euch in der Gruppe in eine ägyptische Grabstätte, deren Ungeheuer euch verwandeln können.

Keine Geister, sondern Leichen, Monster und Mumien: Forewarned folgt dem Hype der Multiplayer-Horror-Spiele und setzt sich wie auch Phasmophobia das hehre Ziel, Leute nicht nur allein, sondern in der Gruppe zu erschrecken. Dass das nicht einfach ist, zeigten schon Spiele wie Supermassive Games‘ The Dark Pictures Anthology.

Neben dem angestrebten Grusel will Forewarned allerdings noch einen anderen Wunsch der Phasmophobia-Community wahr machen: Solltet ihr im Spiel von einem der Ungeheuer ins Jenseits befördert werden, dürft ihr Zombie-like wiederkehren und euch entscheiden: Wollt ihr eurem Team helfen oder sie genauso wie die NPCs erschrecken? Die Wahl liegt bei euch.

Forwarned wurde im März angekündigt, ist allerdings schon auf Steam im Early Access verfügbar und soll irgendwann im dritten Quartal 2021 erscheinen. Das dritte Quartal erstreckt sich üblicherweise vom 1. Juli bis zum 30. September.

Während ihr im Spiel durch die uralten ägyptischen Ruinen schleicht, könnt ihr ganz wie der gute, alte Indiana Jones Schätze und Geheimnisse entdecken. Falls ihr auf dem Weg dahin über ein paar düstere Kreaturen stolpert oder euch eine Mumie aus einem Sarkophag heraus die Hand entgegenstreckt, empfiehlt das Spiel euch: RENNEN. Und am besten auch: Überleben! Denn ist die ganze Gruppe tot, verliert ihr euren Fortschritt.

Forewarned funktioniert ansonsten ähnlich wie Phasmophobia: Ihr könnt allein, mit Freunden oder im Online-Match antreten. Zudem sind die Level bis jetzt noch zufallsgeneriert, wobei stets neue Artefakte gefunden werden müssen, die von unterschiedlichen ägyptischen Ungeheuern bewacht werden. Forwarned könnt ihr, wie bereits erwähnt, schon jetzt auf Steam im Early Access spielen.