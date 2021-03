Nintendo kündigt eine drollige Alternative zu Pokémon GO an, die euch schon Ende 2021 wieder dazu bringen soll öfter an die frische Luft zu gehen.

Welches Spiel schickt Nintendo ins Rennen?

Seit fast fünf Jahren bringt Pokémon GO die Spieler nun schon regelmäßig auf ihren Spaziergängen auf Abwege. Das Mobile Game zieht Fans noch immer so sehr in den Bann, dass manche Trainer sich vergangenes Jahr sogar Ausgangsperren widersetzten um weiterspielen zu können.

Nun macht Nintendo dem Spiel eine Kampfansage der besonderen Art. Niantic soll nämlich in Kooperation mit dem Spielgiganten an einer Alternative arbeiten. Wie das Unternehmen per Pressemeldung verrät, handelt es sich dabei um ein Pikmin-AR-Spiel, das noch Ende 2021 erscheinen soll.

Nintendo teilt des Weiteren mit, dass es sich bei dem Pikmin-Spiel für Smartphones um das erste AR-Spiel hauseigener IPs handelt. Anscheinend sind also noch mehr Serien in Planung, die in den nächsten Jahren als Pokémon-GO-ähnliche Spiele erscheinen könnten.

Warum ausgerechnet Pikmin?

Nachdem es jahrelang still um das Pikmin-Franchise war, brachte Nintendo Pikmin 3 letztes Jahr von der Wii U auf die Switch. Das Ergebnis? Die Portierung wurde in kurzer Zeit zum bestverkauften Spiel der Reihe.

Während die Originalversion der Wii U in Japan nur läppische 200.000 Mal über die Ladentheke ging, konnte Pikmin 3 Deluxe für die Nintendo Switch knapp 500.000 Spieler von sich überzeugen, wie Game Rant festhält. Für die oft überblickte Reihe ein voller Erfolg.

Das Mobile Game zu Pikmin soll das erste Spiel des Niantic-Studios in Tokio werden, welches im April 2018 gegründet wurde. Das Entwicklerstudio wird bereits vom Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto in den höchsten Tönen gelobt. Er freue sich darüber, dass die AR-Technologie seine Pikmin zum Leben erweckt als würden sie wirklich unter uns leben. Das Spiel soll Bewegung zu etwas Spaßigem machen.

Interessiert an Pikmin 3 Deluxe für die Nintendo Switch? Dieser Trailer gibt euch ein paar Einblicke ins Spiel:

Nintendo entwickelt zusammen mit Niantic ein eigenes Spiel im Sinne von Pokémon GO. Die Entscheidung für das erste Mobile Game des Erfolgsrezepts fällt auf das unscheinbare Pikmin 3. Wie findet ihr die Entscheidung? Freut ihr euch schon darauf den süßen Pikmin im echten Leben zu begegnen oder hättet ihr euch ein anderes Nintendo-Franchise besser vorstellen können? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!