Nach Preiserhöhung bei PS Plus: Sony spendiert Premium-Nutzern heimlich neues Feature

Vor Kurzem zog Sony die Preise für seine PS-Plus-Jahres-Abonnements rapide an. Nun gibt es immerhin für Premium-Nutzer ein kleines Trostpflaster. Sie erhalten in Zukunft Zugriff auf eine Auswahl von bis zu 100 ausgewählten Filmen, die sie sich über eine eigene App auf ihrer Konsole anschauen können.

PS Plus Premium bietet Zugriff auf Filme

Bereits vor etlichen Jahren gab es die Vermutung, dass Sony auch den Zugriff auf einige Filme im PS-Plus-Abo inkludieren wird, jetzt macht der Konzern den ersten Schritt. Im Rahmen eines Blogeintrags kündigt Sony an, dass zumindest Abonnenten von PS Plus Premium in den Genuss des Vorteils kommen.

Bis zu 100 Filme will Sony den Mitgliedern des teuersten Abo-Tiers über die Sony-Pictures-Core-App zur Verfügung stellen. Die App kann ganz einfach über den Medien-Tab eurer PS4 und PS5 heruntergeladen und gestartet werden. Eine genaue Angabe, welche Filme im PS-Plus-Premium-Abo enthalten sind, gibt es bislang nicht. Sony nennt jedoch Looper, Kingsglaive: Final Fantasy 15, Elysium oder Resident Evil Damnation als Beispiele. Zudem soll es auch noch weitere Vorteile für PS-Plus-Abonnenten geben. Doch welche das sind, lässt Sony offen. Ob das dafür sorgt, dass die Nutzer den jährlichen Aufpreis von 32 Euro fürs Premium-Abo stillschweigend hinnehmen, bleibt abzuwarten.

Abseits davon können sich aber auch alle anderen PlayStation-Nutzer ein Konto über die Sony-Pictures-Core-App erstellen und darüber insgesamt knapp 2.000 Filme ausleihen oder digital kaufen. Das Angebot der Filme variiert von Land zu Land. Zudem wird sich die Auswahl in regelmäßigen Abständen ändern – Streaming-Fans kennen dieses Prozedere bereits von Amazon Prime, Netflix, Disney+ oder WOW.

Bei welchem Anbieter bekommt ihr eigentlich was für euer Geld? Die Kollegen von kino.de geben euch den großen Überblick:

Sony will sein Film-Angebot ausbauen

Sony hat bereits angekündigt, dass man das Angebot von Sony Pictures Core im Laufe der Zeit erweitern will. So sollen unter anderem sogar einige Anime-Hits aus dem Portfolio von Crunchyroll im Sony-Dienst landen.

Ein komplett eigenes Abo, das den kompletten Zugriff auf die Film-Bibliothek ermöglicht, scheint Sony aktuell nicht zu planen. Bislang setzt der Konzern darauf, dass sich Kunden den Film ihrer Wahl gezielt ausleihen oder kaufen.

