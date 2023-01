Nachdem Tesla die Preise für sein Model 3 und Model Y in Deutschland vor einigen Monaten massiv angehoben hat, wurden die Preise jetzt wieder gesenkt. Dadurch bekommen Käuferinnen und Käufer auch wieder mehr Förderung vom Staat. Trotz der Preissenkung ergibt das Model 3 aktuell keinen großen Sinn.

Tesla Facts

Tesla senkt Preise von Model 3 und Model Y deutlich

Tesla hat die Preise für sein Model 3 und Model Y in Deutschland massiv gesenkt. Damit reagiert der Autobauer auf die wirtschaftliche Situation auf der Welt und will so den Absatz wieder etwas ankurbeln. Folgende Preise verlangt Tesla jetzt:

Model 3 ab 43.990 Euro

Model Y ab 44.890 Euro

Da der Netto-Listenpreis damit auf unter 40.000 Euro sinkt, bekommt ihr mehr Förderung vom Staat. Statt wie bisher nur 3.000 Euro zu kassieren, gibt es jetzt 4.500 Euro. An den Überführungsgebühren von 980 Euro ändert sich nichts. Effektiv zahlt ihr nach Abzug aller Förderungen also folgende Preise:

Model 3 ab 40.470 Euro

Model Y ab 41.370 Euro

So günstig gab es die Teslas in Deutschland schon lange nicht mehr. Die Lieferzeiten sind zudem sehr kurz. Das Model 3 gibt es schon ab Januar 2023. Das Model Y ab Februar 2023. Gut möglich, dass die Lieferzeiten jetzt steigen, wenn viele Bestellungen reinkommen.

Tesla ist auch nicht perfekt:

Tesla Model 3 lohnt sich gar nicht mehr

Wenn man sich die Preise des Model 3 so anschaut, dann stellt man sich zurecht die Frage, wieso dieser Tesla so teuer ist. Klar, der Preis wurde gesenkt, doch der Unterschied zum Model Y ist viel zu gering. Tesla müsste den Preis des Model 3 noch viel stärker senken und nach Abzug aller Förderungen bei etwa 36.000 Euro landen. Dann wäre das Model 3 wieder attraktiv.

Wieso macht Tesla das? Vermutlich, um die Gigafactory Berlin-Brandenburg besser auszulasten. Dort wird das Model Y direkt in Deutschland produziert. Entsprechend könnte man sagen, dass das Model 3 gar nicht zu teuer ist, sondern das Model Y viel zu günstig. So oder so könnte Tesla wieder mehr Interessenten finden, die sich für ein Model 3 oder Model Y entscheiden – zumindest die Menschen, denen die Eskapaden von Elon Musk egal sind.