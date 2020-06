The Last of Us 2 erscheint erst heute für die breite Masse, ist aber seit Tagen ein heißdiskutiertes Thema. Während ein Großteil der Spieleseiten von dem Spiel begeistert ist, befindet sich der User-Score bei Metacritic im roten Bereich, zusätzlich lassen Fans ihren Frust bei Reddit raus.

The Last Of Us 2 Facts

Wir wussten bereits, dass das Third-Person-Action-Adventure The Last of Us 2 fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers in der postapokalyptischen USA spielt. Ellie ist inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen und hat mit Joel in einer Siedlung Fuß gefasst. Zusätzlich erlaubten veröffentlichte Trailer und erschienenes Gameplay-Material einen näheren Blick auf das Spiel und die Geschichte.

Während sich die einen davon begeistert zeigen und positive Kritik hinterlassen, wird auf Seiten wie Metacritic und Reddit klar, dass nicht alle mit dem Spiel zufrieden sind. Das macht sich vor allem beim Score bemerkbar. The Last of Us 2 erreicht bei Metacritic eine satte 95 und hat sich damit den „Must Play“-Button verdient. Der User-Score kommt allerdings gerade einmal auf 3.3, was vor allem durch Reviewbombing hervorgerufen wurde.

So seid ihr immer gut ausgerüstet.

Bilderstrecke starten (20 Bilder) The Last of Us 2: Alle Waffen und Holster - Fundorte

TLOU 2: Fans diskutieren bei Reddit

Auf Reddit ist derzeit die Hölle los und wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, solltet ihr vorerst einen Bogen um die „The Last of Us 2“-Subreddits machen. Fans diskutieren dort vermehrt über ihre Ansichten. Den einen gibt es in dem Spiel zu viel Gewalt, andere mögen einfach die Richtung nicht, in die sich die Geschichte und die Charaktere entwickeln. Rache ist ein Wort, das sehr oft fällt und in der Tat scheint die Intention im Spiel eine große Rolle zu spielen.

Unser Tester Christopher Bahner ist allerdings der Meinung, dass man das Spiel erst selbst durchspielen und sich eine eigene Meinung bilden sollte:

„Zu Spielbeginn war auch für mich Rache die Hauptmotiviation in der Geschichte. Im Spielverlauf hinterfragt man dieses Motiv aber zunehmenst, da dem Spieler die Konsequenzen seiner Handlungen aus dem ersten Teil vor Augen geführt werden und die Geschichte aus mehreren Perspektiven gezeigt wird. Vor allem sollte jeder das Spiel erst einmal für sich durchgespielt haben, bevor man sich eine letztendliche Meinung bildet.“

Wenn ihr mehr zu The Last of Us 2 wissen möchtet, kommt ihr hier zu unserem Test.

Was sagt ihr denn bisher zum Spiel? Versteht ihr die Unmut unter den Fans, oder denkt ihr, vieles kommt einfach nur von Hatern? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.