Nach sechs Jahren erscheint gefeierter Horror-Geheimtipp erstmals in Deutschland

2017 feiert „Terrified“ seine Weltpremiere in Mexiko und wird über Nacht zum absoluten Horror-Geheimtipp. Er gilt als gruseligster Film, der jemals produziert wurde und kann nach sechs Jahren auch endlich deutsche Horror-Fans von dieser Behauptung überzeugen.

Der unheimlichste Film, der je produziert wurde

Um vorerst mit der Verwirrung aufzuräumen. Terrified hat nichts mit der Horror-Filmreihe „Terrifier“ zu tun. Es handelt sich hierbei um eine argentinische Produktion, die bereits 2017 auf dem internationalen Filmfestival in Mexiko für reichlich Schrecken sorgte. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 soll es sich bei Terrified sogar um den gruseligsten Film handeln, der jemals produziert wurde.

In Deutschland konnte man sich den Film erstmals 2018 auf dem Fantasy Festival zu Gemüte führen. Danach wurde er allerdings nirgends mehr ausgestrahlt und blieb den deutschen Horror-Fans verwehrt. Bis jetzt! Am 1. Oktober 2023 erscheint Terrified auf Amazon Prime Video. Der Release von DVD und Blu-ray folgt am 20. Oktober 2023, kann allerdings bereits bei Amazon in einer hochwertigen Metallbox vorbestellt werden.

Einen Trailer zu Terrified könnt ihr euch hier anschauen:

TERRIFIED | Trailer Deutsch German HD | Horrorfilm

Davon handelt der Horror-Geheimtipp

Clara Blumetti geht eines Abends seltsamem Flüstern nach, das sie aus dem Abfluss wahrnimmt und offenbar einen Plan schmiedet, sie zu töten. Wenige Zeit später kommt sie im Beisein ihres Mannes tatsächlich brutal ums Leben. Gleichzeitig vermutet Nachbar Walter Carabajal eine böse Entität in seinem Haus, die jede Nacht seine Möbel umherbewegt, weswegen er seit Tagen nicht schlafen kann. Im selben Moment wird zudem der zehnjährige Pucho Perez plötzlich von einem Bus überfahren.

Ex-Polizeikommissar Jano Funes nimmt sich daraufhin diesen seltsamen Fällen an und findet den überfahrenen Jungen bald schon an seinem Küchentisch sitzen. Offenbar ist er von den Toten zurückgekehrt. Zusammen mit einer weiteren Ermittlerin versucht er diesen paranormalen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen und schwebt dabei selbst schon bald in Lebensgefahr.

Wenn ihr Fans von „Insidious“ oder „The Conjuring“ seid, wird euch dieses Horror-Juwel definitiv begeistern. Es glänzt mit einer Mischung aus psychologischem Horror und brutalem Splatter. Nicht umsonst wurde es als der gruseligste Film betitelt, der jemals produziert wurde. Definitiv etwas, was ihr nicht vor dem Schlafen schauen solltet.

