Weltweit warten Fans sehnsüchtig auf den Anime zum Internet-Hit Solo Leveling. Nun wurde direkt der nächste Anime angekündigt, der auf einem Webtoon basiert. Wer erklären euch alles, was ihr über A Returner’s Magic Should Be Special wissen müsst.

Manhwas und Webtoons liegen voll im Trend

Anime-Fans haben Grund zur Freude, denn nicht nur der extrem beliebte Manhwa Solo Leveling erhält im kommenden Jahr eine Anime-Umsetzung, sondern auch ein anderer Webtoon.

Den ersten Trailer zum Solo-Leveling-Anime seht ihr hier:

So wurde im Rahmen des diesjährigen AnimeJapan-Events eine Serie zum Light-Novel-Hit A Returner’s Magic Should Be Special angekündigt.

Der Anime soll bereits in diesem Jahr auf Crunchyroll im Simulcast erscheinen. Einen Trailer gibt es zwar noch nicht, dafür wurde aber bereits ein erstes Bild vorgestellt:

Das müsst ihr über den Webtoon wissen

A Returner’s Magic Should Be Special handelt von Desir Arman, der 13 Jahre in die Vergangenheit geschickt wird, um das Ende der Welt und seinen eigenen Tod zu verhindern. Dank seinem Wissen über die Zukunft entwickelt sich der junge Mann schnell zu einem echten Überflieger.

Die Light Novel wurde zwischen 2016 und 2019 veröffentlicht, während der Manhwa seit 2018 läuft und inzwischen über 200 Kapitel umfasst. Der Anime wird aller Voraussicht nach auf dem Manhwa basieren.

Apropos Manhwa, in Deutschland ist das Werk über Publisher Altraverse erschienen:

