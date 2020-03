Nach Sony-Deal: Was wird aus den Nokia-Handys? (Update)

Sony hat mit dem Xperia 1 II ein neues High-End-Smartphone vorgestellt, das eine Kamera mit Zeiss-Optik nutzt. Ist damit der Deal bei den Nokia-Handys vom Tisch? HMD Global hat sich bereits geäußert – Sony nun auch.

Originalartikel:

Nach der Vorstellung des Xperia 1 II mit Zeiss-Optik hat man sich natürlich gefragt, ob Sony die Partnerschaft zwischen HMD Global und Zeiss aufgebrochen hat, und neue Nokia-Handys nun ohne Zeiss-Technologie gebaut werden müssen. Das ist nicht der Fall. Juho Sarvikas, Chief Product Officer bei HMD Global und verantwortlich für die Nokia-Handys, hat Sony auf Twitter sogar Willkommen geheißen. Nokia-Handys werden auch weiterhin mit Zeiss-Optik und exklusiven Entwicklungen auf den Markt kommen:

Our Zeiss partnership provides great value to Nokia phones. Great to see Sony with rich heritage in imaging joining the Zeiss family! We will continue to develop exclusive experiences together with Zeiss for your Nokia phone.

